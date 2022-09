Integratori alimentari spesso ingannevoli, ecco perchè

Secondo un sondaggio di Fraud Prevention, il 60% dei più venduti di integratori alimentari nei mercati online era ingannevole.

Bisogna diffidare degli integratori alimentari?

Una recente indagine mette in evidenza fino a che punto, buona parte dei produttori di integratori alimentari venduti soprattutto in rete, effettivamente fa affermazioni non proprio veritiere sui prodotti che offre.

Le anomalie degli integratori alimentari

Secondo lo studio della DGCCRF (Direzione generale per la concorrenza, i consumatori e la prevenzione delle frodi), ben il 60% di loro non rispetta la veridicità delle affermazioni fatte sui propri prodotti, come ad esempio le diciture: “Ricco di fibre“, “previene l’invecchiamento” ecc.

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono di fondamentale importanza per la promozione degli integratori alimentari presso i consumatori, spiegano i servizi statali. Il tasso di anomalie rilevato dall’indagine 2020, che ha preso di mira principalmente i maggiori venditori di integratori alimentari sui mercati, dimostra che un numero significativo di professionisti viola le normative.

Un’indicazione nutrizionale è “un messaggio o una rappresentazione che afferma, suggerisce o implica che un alimento contiene o non contiene una certa quantità di calorie, nutrienti o altre sostanze aventi un effetto nutritivo“.

Un’indicazione sulla salute è un messaggio “che afferma, suggerisce o implica l’esistenza di una relazione tra, da un lato, una categoria di prodotti alimentari, un prodotto alimentare o uno dei suoi componenti, e, dall’altro, la salute“.

Infine, un’affermazione terapeutica è un messaggio che “attribuisce ad un alimento proprietà di prevenzione, cura o cura di una malattia umana“.

Indicazioni terapeutiche non esatte sugli integratori alimentari

Secondo la DGCCRF, il tasso di anomalia osservato tra i 75 operatori controllati durante l’indagine 2020 è del 60%. Molti di loro, senza dubbio, sono dovuti al fatto che molti professionisti non sono ancora a conoscenza delle normative applicabili a queste affermazioni.

Si segnala quindi la presenza di indicazioni sulla salute non autorizzate per 33 degli operatori verificati, come ad esempio “L’ananas è un principio attivo dimagrante naturale”. Allo stesso modo, 38 degli operatori ispezionati hanno fatto uso di almeno un’indicazione terapeutica vietata, come “Kudzu aiuta a combattere la dipendenza” o “L’olio di cetriolo cura le malattie psichiatriche“.

A ciò si aggiunge l’assenza delle indicazioni obbligatorie previste dai testi normativi per 30 degli operatori ispezionati, nonché delle indicazioni nutrizionali non conformi.

fonte@consogloble.com