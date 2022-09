Gwyneth Paltrow rivela cosa è capitato dopo l’Oscar

Gwyneth Paltrow ha vinto l’Oscar come migliore attrice nel 1999 per Shakespeare in Love, ma come ha rivelato al Sunday Morning, sulla CBS, la star è stata profondamente colpita da questo premio.

Gwyneth Paltrow ha ironizzato un po’ rivelando che vincere l’Oscar come migliore attrice all’età di 26 anni le ha fatto perdere la testa.

Durante un’apparizione al Sunday Morning della CBS per il suo 50° compleanno, all’attrice è stato chiesto quali sono state le conseguenze di aver vinto l’Oscar per Shakespeare in Love nel 1999. “Ha rovinato tutto“, ha risposto Gwyneth con una risata.

Quando è stato chiesto di andare oltre nella sua spiegazione, la star si è confidata in modo più serio. “Penso che raggiungere quel tipo di risultato a quell’età e avere così tanta attenzione e controllo, è come se, qualunque cosa tu faccia dopo, non puoi vincere più. È come vedi in futuro che nulla sarà all’altezza“, ha spiegato l’attrice.

Nell’intervista, Gwyneth Paltrow ha anche parlato del suo marchio Goop, dei suoi due figli Apple, 18 e Moses, 16, e della sua relazione con il padre, l’ex marito Chris Martin dei Coldplay.

“Fa completamente parte della mia famiglia e gli voglio bene. Lui farebbe qualsiasi cosa per me, io farei qualsiasi cosa per lui, faremmo qualsiasi cosa per i nostri figli. Siamo davvero impegnati a volere che i nostri figli siano il più liberi possibile mentalmente dal divorzio“, ha rivelato.