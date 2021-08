AMD: Arrivano i nuovi processori serie 5000 Ryzen

I processori della serie Ryzen 5000 sviluppati per computer desktop, sono finalmente disponibili per la vendita in modo indipendente agli utenti, con i processori dotati di una scheda grafica integrata e a partire da un prezzo di 259 dollari.

AMD aveva rivelato la serie di processori Ryzen 5000 con grafica integrata per computer desktop durante il mese di aprile, ma finora i processori venivano offerti direttamente ai produttori di computer.

L’azienda ha confermato i suoi piani per rilasciare i chip del processore agli utenti entro la fine dell’anno e oggi la società ha già annunciato la disponibilità dei chip del processore Ryzen serie 5000 G per la vendita agli utenti.

Si prevede che inizialmente gli utenti avranno il chip Ryzen 7 5700G con 8 core che partiranno da un prezzo di 359 dollari, così come il chip Ryzen 5 5600G con 6 core e il prezzo di 259 dollari, a condizione che questi processori siano basati su 7 nm di precisione di produzione e architettura Zen 3.