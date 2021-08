Mozilla Firefox: Record negativo, milioni di utenti in meno

Mozilla Firefox, uno dei browser Internet più popolari degli ultimi anni, ha perso 46 milioni di utenti negli ultimi tre anni, secondo un nuovo rapporto pubblicato dalla stessa società.

Il browser che un tempo era molto popolare e utilizzato da milioni di utenti, ha registrato negli ultimi anni un calo molto grave del numero di utilizzatori secondo un Public Data Report pubblicato dalla società stessa .

Mozilla Firefox ha debuttato nel 2002 per rompere il monopolio dei browser Internet e offrire agli utenti una scelta più ampia . Per un po’ è stato un browser molto popolare per gli utenti di Internet .

Tuttavia, secondo le ultime notizie, Firefox ha perso circa 46 milioni di utenti dal 2018. Il numero di utenti, che nel 2018 era di 244 milioni, è sceso a 198 milioni nel 2021.

È stato affermato che gli utenti che hanno lasciato qui sono passati a browser come Google Chrome e Microsoft Edge. Si pensa che questa tendenza minacci il futuro di Firefox.

Causando la perdita di tanti utenti; Nonostante le lamentele, è stato dimostrato che i bug non sono stati risolti, gli aggiornamenti non sono stati apportati, le prestazioni erano scarse e hanno apportato una modifica all’interfaccia confusa.