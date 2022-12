AMD arrivano i processori 3D V-Cache a 16 e 12 core

AMD non si ferma ad 8 core per il Ryzen 7000 arriverà fino a 16 core con la possibile presentazione a gennaio 2023.

AMD e Intel hanno lanciato ciascuno una striscia di nuovi processori, e in entrambi i casi si tratta di pezzi ad alte prestazioni sia per i giochi che per la produttività. Per quanto riguarda AMD e la serie Ryzen 7000, tuttavia, c’è una folla in attesa di un ulteriore upscaling, sotto forma di modelli promessi con memoria cache L3 extra secondo la tecnologia 3D V-Cache. L’anno scorso ha portato il Ryzen 7 5800X3D a nuovi livelli, un processore che nei giochi molte volte tira anche con i nuovi modelli.

La famiglia Ryzen si estende fino a 16 core, ma per il gaming la differenza prestazionale è trascurabile rispetto, ad esempio, a una versione a 8 core. Pertanto, pochi sono rimasti sorpresi quando le informazioni di un mese fa hanno indicato che AMD non intende superare gli 8 core quando Ryzen 7000 sarà onorato con 3D V-Cache.

È il profilo Twitter “harukaze5719” che ha raccolto il rapporto, che afferma che il Ryzen 9 7950X3D a 16 core, 12 core 9 7900X3D vero e proprio fratello a 8 core sono in attesa di presentazione.

Inoltre, si dice che, a differenza del Ryzen 7 5800X3D, AMD non lesina sulle frequenze di clock, che dovrebbero attestarsi allo stesso o quasi allo stesso livello dei modelli 3D V-Cache-less. In detto processore, i requisiti di tensione della memoria richiedevano il compromesso del supporto dell’overclocking bloccato e delle frequenze di clock ridotte, motivo per cui il processore è un po’ più snello in contesti in cui la memoria cache L3 non è così importante. Quindi non sarà il caso dei prossimi successori.

In conclusione, le informazioni precedenti sull’attesa presentazione sono ferme, qualcosa che ragionevolmente accadrà durante il CES 2023.

fonte@sweclockers