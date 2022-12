Ancora disponibili i giochi gratuiti per PS5 e PS4

I giochi PlayStation Plus di novembre sono ancora disponibili per i primi giorni di dicembre, ma bisogna affrettarsi perchè la disponibilità terminerà tra poche ore.

Nello specifico, oggi 5 dicembre, sarà l’ultimo giorno per ottenere i tre titoli PlayStation Plus Essential.

Quindi, nel caso in cui non abbiate ancora cliccato su ‘Download‘ per aggiungerli alle vostre librerie digitali, avete ancora qualche ora per farlo.

Nello specifico, gli abbonati PS4 e PS5 possono giocare rispettivamente a Nioh 2 o Nioh 2 Remastered.

Andando avanti, gli abbonati a PlayStation Plus possono scaricare un altro gioco incentrato su PS4 e PS5. Questo è Heavenly Bodies, un indie speciale che è piuttosto impegnativo e si concentra sulla fisica.

Il terzo gioco è la collezione LEGO Harry Potter per PS4. È un viaggio magico che combina l’eccellenza creativa di LEGO con il mondo estroverso di Harry Potter in un’avventura piena di incantesimi, enigmi, duelli e altro ancora.

Vale la pena notare che i titoli PS4, ovvero la Lego Harry Potter Collection in questo caso, sono giocabili anche su PlayStation 5 tramite la funzionalità di retrocompatibilità della console. Infine, una volta riscattati i giochi rimarranno per sempre disponibili nella tua libreria digitale e saranno accessibili fintanto che avrai un abbonamento attivo.