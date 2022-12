Arredamento Vintage: i consigli degli esperti per allestire la propria casa al meglio

Il Vintage è uno degli stili più apprezzati di sempre, ma anche uno dei più richiesti del 2022. Grazie a questa parola è possibile fare riferimento ad un immobile costruito almeno 20 anni prima di quando lo si compra, parliamo quindi di un oggetto che va a rispecchiare il gusto e le caratteristiche di un’altra epoca. La sua immagine permette di lasciare un’aria casual ma altrettanto raffinata in qualsiasi posto lo si applichi. Generalmente questa scelta viene fatta quando si va ad abitare in una nuova casa o quando la si ristruttura, ma è possibile modificare l’arredamento della propria dimora quando meglio si crede: l’importante è essere seguiti da degli esperti. Desideri modificare l’aspetto della tua abitazione ma non sai da che parte iniziare? Continua a leggere per conoscere gli arredamenti Vintage più gettonati del momento, il loro prezzo e a chi affidarsi per ottenerli.

I consigli da seguire per un arredamento Vintage

Per ottenere un’abitazione Vintage impeccabile è necessario seguire dei passaggi ben precisi. Prima di tutto, è necessario sfruttare un colore pop-art anni ‘60, che permette di ottenere muri energizzanti ma altrettanto old-style. I pavimenti in genere devono essere costituiti da piastrelle cotte, che incrementano il tono caldo della stanza. A seguire, al posto delle credenze classiche è consigliato utilizzare delle Madie Vintage, che permettono di rigenerare gli interni e ottenere uno stile retrò esclusivo. Il legno è il materiale che deve risaltare maggiormente nella sala: che si parli di un parquet grezzo o di un tavolo d’antiquariato, esso sarà sempre ben accetto. Anche i dettagli sono fondamentali, soprattutto quando parliamo di vinili e stampe Vintage. Essenziali sono le sedute, che devono essere preferibilmente poltrone rivestite in pelle marrone e sedie grezze ammorbidite da dei comodi cuscini. Anche i tappeti e le piante grasse sono consigliati, in quanto permettono di ricordare le usanze tipiche del periodo a cui facciamo riferimento. Non basta però decorare il salotto per definire la propria casa Vintage, anche l’accoglienza in cucina è essenziale. In questo caso, le stoviglie al di fuori della credenza e le pentole piene di alimenti non sono simbolo di disordine, ma bensì di accoglienza.

A chi rivolgersi in caso di vendita?

Una volta arredata la propria casa, è possibile anche venderla o affittarla, guadagnando così sul prezzo d’acquisto. Questo passaggio non può essere svolto in maniera autonoma, in quanto sono presenti davvero tanti documenti che una persona normale non potrebbe compilare: quando si desidera fare ciò, è necessario affidarsi ad un’agenzia immobiliare che puoi trovare su un sito web. Questi esperti permettono infatti di ottenere il valore di una casa, dando così la possibilità ai possessori di guadagnarci pienamente in caso di rilascio. Generalmente contattare questa società non è molto costoso, in quanto è possibile ripagarla promettendo il guadagno del 3%+IVA sull’immobile preso in considerazione. Sono presenti agenzie immobiliari su tutto il piano nazionale, ma ovviamente la loro reputazione e professionalità cambia in base alle azioni portate avanti nel corso della loro carriera.