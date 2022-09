Gioielli della regina, come vengono ereditati?

Come in tutte le fiabe che si rispettino, anche la Regina Elisabetta II aveva una collezione di gioielli reali che saranno ereditati.

I gioielli reali restano sempre in famiglia. E così, da secoli, i monarchi britannici hanno tramandato gioielli inestimabili di generazione in generazione.

Tuttavia, non sempre sopravvivono intatti. Secondo l’esperta di Court Jeweler Ella Kay, i gioielli vengono spesso modificati per adattarsi meglio ai gusti attuali o per essere più indossabili per le singole donne.

Può essere accorciare le collane, come fece Elisabetta II, o regolare le fasce in base alla circonferenza della testa. Si può dire che quasi tutti i pezzi hanno subito una sorta di modifica.

In generale, la collezione di gioielli reali è suddivisa in tre categorie. La prima categoria comprende pietre preziose e oggetti rari che sono stati prestati a gallerie d’arte, la successiva sono i gioielli dell’incoronazione utilizzati nelle cerimonie di stato e l’ultima categoria è la collezione personale di gioielli della regina che lei stessa usava quotidianamente o prestato a lungo ad altri membri della famiglia.

Mentre la prima e la seconda categoria sono di proprietà di ciascun monarca, la terza è esclusivamente la sua proprietà personale, che comprende di tutto, dagli orecchini e collane di perle a una collezione di spille e diademi.

Ecco i principali gioielli della Regina Elisabetta II

Diadema

Questa tiara fu commissionata dalla regina Mary nel 1913, sulla base della versione indossata da sua nonna, la principessa Augusta. Dopo la morte della regina Mary nel 1953, la tiara entrò in possesso di sua nipote, la regina Elisabetta II, che la prestò per un certo periodo alla principessa Diana. Dopo la morte di Diana, il gioiello non è stato visto in pubblico fino a quando Kate Middleton non lo ha indossato a Buckingham Palace nel 2015.

Girocollo

La regina Mary è stata la prima a possedere questo pezzo di diamante. Era uno dei tanti girocolli di diamanti nella sua collezione, il cui design è influenzato dallo stile Art Déco. Dopo la morte di Mary, il gioiello non fu più visto fino al 1975, quando Elisabetta II. vestito per un servizio fotografico per il suo 75esimo compleanno. Anche Kate Middleton lo ha indossato più volte negli ultimi anni, ma non come girocollo, ma come braccialetto.

Collana di perle

La collana di perle a quattro fili è stata realizzata per la regina Elisabetta II. Tuttavia, è stato visto anche sulla principessa Diana e Kate Middleton. Secondo il gioielliere di corte, l’imperatrice ricevette queste perle dal governo giapponese. La produzione è stata successivamente intrapresa dal marchio di gioielli di fama mondiale Garrard, che ha progettato la collana per ospitare un quinto filo di perle, nel caso in cui la regina volesse aggiungerne uno in seguito.

Spilla in zaffiro

La regina Vittoria ha ricevuto questa spilla di zaffiri e diamanti dal suo futuro marito, il principe Alberto, il giorno prima del suo matrimonio. L’ha appuntato al suo abito da sposa e in seguito ha definito il gioiello un “cimelio di famiglia” nel suo testamento. Ciò significa che le future regine dovrebbero indossare la spilla. Ed è successo davvero. La regina Alessandria, Mary, Elisabetta e la regina Elisabetta II, lo hanno mostrato con orgoglio al mondo.

Fonte: townandcountrymag.com