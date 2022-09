Camilla regina consorte, quali titoli saranno assegnati ai figli

Camilla, moglie di Carlo, sarà regina consorte, ma quali titoli potrebbero essere assegnati ai figli.

La morte della regina Elisabetta II ha puntato ancora di più i riflettori dei media sulla famiglia reale. Molto è stato detto sul nuovo monarca, Carlo III e sui suoi figli che sono ben conosciuti. Cosa che non accade con quelli della nuova regina consorte, Camilla di Cornovaglia.

Prima di sposare l’attuale re britannico, Camilla Shand, il suo nome da nubile, sposò il maggiore Andrew Parker Bowles nel luglio 1973. La coppia ebbe due figli: Laura e Tom Parker Bowles, di 44 e 47 anni.

Entrambi hanno optato per uno stile di vita più discreto e raramente sono stati visti accanto ai reali britannici. Ora che Camilla è stata riconosciuta come regina consorte, sorge la domanda se ai suoi figli saranno assegnati dei titoli nobiliari.

Secondo Joe Little, direttore della rivista Majesty, il trattamento riservato ai figliastri di Re Carlo non cambierà. Né i loro nomi né la loro posizione in famiglia verranno modificati in alcun modo. Inoltre, l’esperto di royalty britanniche ha assicurato che non avranno nemmeno una protezione “reale”, assegnata a tutti quelli della famiglia.

In ogni caso, il figlio maggiore di Camilla ha pubblicamente confessato di mantenere uno stretto rapporto con il suo patrigno. E, da parte sua, la figlia maggiore di Laura, Eliza, è stata una delle damigelle d’onore al matrimonio tra il principe William e la principessa Kate. Ed entrambi sono stati invitati al matrimonio di Harry e Meghan.

L’ultimo evento a cui hanno partecipato con la famiglia reale è stato lo scorso giugno. Questo è stato il Giubileo di platino, in occasione del 70° anniversario del regno della Regina Elisabetta II.

fonte@As