Amici di Maria 2022: cosa accadrà nella puntata del 18 dicembre? Classifica, ospiti, eliminati

La quattordicesima puntata di Amici di Maria de Filippi 2022 è ormai alle porte: andrà infatti in onda nella giornata di domenica 18 dicembre. Essa porterà avanti sfide sempre più interessanti e precise, come quelle selezionate dagli ospiti della puntata. I protagonisti principali dovranno invece sottoporsi ad esse, divertendo così se stessi e il pubblico. Ma chi apparirà nella prossima puntata? Chi verrà salvato e chi invece verrà eliminato? Continua a leggere per scoprire tutto ciò.

La posizione instabile dei protagonisti di Amici

La quattordicesima puntata di Amici 2022 non si apre in maniera totalmente positiva per i talenti presenti all’interno della casa, in quanto si concentra sull’esibizione di tre nuove aspiranti allieve. I maestri rimangono sorpresi dalla bravura delle giovani e decidono così di prenderle in considerazione. Raimondo Todaro ad esempio tratterrà la ballerina di latino e la metterà in sfida con Gianmarco. Emanuel Lo allo stesso modo occuperà un’aspirante allieva e la farà sfidare con Rita o con Megan, in modo da confrontarne la tecnica e tenere la migliore. Pure Lorella Cuccarini, team canto, ha notato una ragazza talentuosa, ma deve ancora prendere una decisione a riguardo. Quali ragazzi verranno sostituiti? Quali invece verranno risparmiati? Queste informazioni non sono state rilasciate durante la pubblicazione delle anticipazioni, ma saranno disponibili ben presto.

Il sorprendente premio di Amici 2022

Gli ospiti presenti all’interno della quattordicesima puntata possiedono notevole esperienza e talento, di conseguenza pretendono tanto da chiunque gli si trovi davanti. I giudici delle sfide saranno infatti Enrico Nigiotti, Stash e Annalisa. A partecipare alla gara saranno invece Wax, Angelina, NDG, Cricca, Tommy, Niveo, Piccolo G e Federica. A stupire il popolo di Amici non saranno le informazioni citate in precedenza, bensì il premio della sfida: il vincitore canterà nel concerto di Elisa il 28 e il 29 dicembre. Il tutto sarà vinto da Angelina, la quale molto contenta si sta pian piano rendendo conto dell’enorme possibilità che si trova davanti. La stessa organizzazione è stata mantenuta per il torneo di ballo: esibizione artistica nel concerto di Elisa. A partecipare alla sfida saranno Ramon, Isobel, Samu, Maddalena, Megan, Samuel, Rita, Gianmarco e Mattia.

Le rischiose posizioni di Niveo e Rita

Per quanto tutti abbiano apprezzato queste sfide, una piccola parte non è riuscita a sostenerle nel migliore dei modi. All’ultimo posto delle classifiche troviamo infatti Rita e Niveo. I due sostano in una brutta posizione da davvero tanto tempo e minimo sembra il loro impegno nel migliorare e nel salvarsi. Per quanto all’interno di questa puntata non sia stata portata avanti alcuna eliminazione, molti maestri pensano che i due non siano pronti per per sostenere la sfida, di conseguenza spronano gli appositi maestri a liberarli anticipatamente.