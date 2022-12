Titanic, il regista chiarisce finalmente la morte di Jack

Il regista James Cameron ha deciso di mettere la parola fine una volta per tutte alla morte di Jack nel famoso finale di Titanic.

Quasi tutti quelli che hanno visto il Titanic (1997) ne sono convinti. Sia Jack che Rose avrebbero potuto facilmente adattarsi sui detriti galleggianti e sopravvivere. Il regista James Cameron però, non è d’accordo.

Per chiarire una volta per tutte la discussione sulla scena, ha commissionato un’indagine sulla controversa causa della morte del protagonista Jack.

“Abbiamo condotto uno studio scientifico per calmare le cose e togliere di mezzo una volta per tutte“, ha detto Cameron. “Da allora è stata eseguita un’analisi forense approfondita con un esperto di ipotermia che ha ricreato la zattera del film. Faremo qualcosa di speciale che uscirà a febbraio. Non è ancora chiaro cosa sia“.

La scena è completamente ricreata con due persone con corpi simili a Jack ( Leonardo DiCaprio ) e Rose ( Kate Winslet ). I sensori sono stati registrati su tutto il corpo e sono entrati nell’acqua ghiacciata per vedere se entrambi sarebbero sopravvissuti. La conclusione di Cameron coincide con quella del film: impossibile, solo uno dei due sopravvivrebbe.

“Jack doveva morire”, dice Cameron. “È come Romeo e Giulietta. È un film sull’amore, il sacrificio e la mortalità. L’amore si misura con il sacrificio… Forse non dovrei farlo dopo 25 anni“.