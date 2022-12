Brad Pitt e Margot Robbie, quante nudità in Babylon

Il nuovo film Babylon sembra aver scioccato anche gli stessi interpreti, Brad Pitt e Margot Robbie.

Nonostante i suoi 35 anni di esperienza come attore, Brad Pitt (58) è piuttosto scioccato dalla quantità di nudità che ha dovuto affrontare nel suo nuovo film ‘Babylon‘. Anche la collega Margot Robbie, che durante le registrazioni ha colto l’occasione per un bacio senza copione con l’attore, stentava a credere ai suoi occhi.

‘Babylon’, nelle sale il 18 gennaio, è ambientato nella decadente Hollywood degli anni 1920. La storia parla di fama e autodistruzione nel periodo di transizione dai film muti a quelli parlati. Pitt e Robbie interpretano i ruoli principali, la pellicola è diretta da Damien Chazelle.

Il film contiene scene di feste “selvagge“, con cui inizia anche il film. “Si riduce a un’orgia di festa” , ha rivelato l’attrice Margot Robbie al magazine Variety. Gli attori e le comparse nella scena non indossano niente, o quasi. “È bizzarro“, svela l’attrice “Ho letto la sceneggiatura e ho pensato: ‘È come se ‘La dolce vita’ e ‘Wolf of Wall Street’ avessero avuto un figlio e lo adoro“.

Brad Pitt non riesce nemmeno a nominare il suo giorno più folle sul set. “Ci sono volute due settimane per girare quella scena della festa“, ha detto a The Hollywood Reporter. “Il primo giorno è stato abbastanza scioccante, anche per me. Ho pensato, wow, lo faremo davvero? Molta nudità, molta nudità. Il terzo giorno ho pensato, sì, molta nudità. Dopo due settimane era un normale giorno lavorativo“.

Il film è stato realizzato per dividere il pubblico, scrive The Independent in una recensione a cinque stelle. Mentre Entertainment Weekly sostiene che tutto è “troppo” nel film, The Independent pensa che tutta la stravaganza si adatti alla storia. Come altri siti, Deadline trova il film “stancante“, ma originale.

Questi tipi di film semplicemente non sono il punto di forza del regista, sostiene Entertainment Weekly. ‘Il linguaggio volgare continua e ha un effetto paralizzante, le orge sembrano troppo. Le persone si depilavano davvero le parti intime durante il proibizionismo?‘.