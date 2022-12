Bruce Willis cambia il testamento e fa infuriare i parenti

L’enorme patrimonio di 250 milioni di dollari messo da parte dall’attore Bruce Willis, sarà ridistribuito in maniera diversa, secondo le sue volontà.

Bruce Willis ha recentemente emendato il suo testamento e ridistribuito il suo patrimonio di 250 milioni di dollari, lasciando la maggior parte della sua fortuna alle sue figlie più giovani e una piccola somma alle sue figlie con Demi Moore.

La ridistribuzione del patrimonio di Willis ha fatto discutere, tuttavia, l’attore sembra avere valide ragioni per prendere questa decisione.

Il documento rivelato da Radar Online indica che il protagonista di “Die Hard” ha lasciato un milione di dollari per ciascuna delle sue figlie maggiori, concepite con Moore, e il resto alle sue figlie più giovani, dal suo matrimonio con Emma Heming.

Una fonte ha riferito a Radar Online, che la decisione dell’attore è giustificata dal fatto che le sue figlie maggiori, Rumer, 34, Scout, 31 e Tallulah, 28, hanno ricevuto il suo sostegno finanziario da quando sono nate e hanno già una propria carriera.

Inoltre, hanno anche il supporto della famosa attrice e modella.

Al contrario, Mabel di 10 anni e Evelyn di 8 anni non hanno attinto alla proprietà di Willis a causa della loro giovane età.

Il produttore ha anche deciso di modificare il suo testamento dopo che gli è stata diagnosticata l’afasia, una condizione che in pratica gli fa dimenticare le parole e alla lunga perde la capacità di comunicare oralmente e per iscritto, poiché non capisce il linguaggio.