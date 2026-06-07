Paramount+ ha lanciato senza preavviso l’adattamento animato di Among Us, dimostrando che il progetto è molto più di una semplice operazione nostalgia. Nonostante il picco di popolarità del videogioco sia lontano, lo show sta già conquistando la critica grazie a un mix inaspettato di ironia e mistero.

Un’uscita a sorpresa che sfida lo scetticismo

Quando nel 2023 CBS Studios annunciò lo sviluppo di una serie basata sul fenomeno videoludico di Innersloth, molti rimasero perplessi. Nel 2026, a sei anni di distanza dal boom globale del gioco che ha visto sfidarsi streamer e persino politici, il rischio di un’operazione fuori tempo massimo era concreto.

Il debutto improvviso sulla piattaforma streaming ha però ribaltato le aspettative, trasformando quello che sembrava un azzardo commerciale in uno dei prodotti animati più freschi dell’anno.

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La firma d’autore dietro al successo

Il vero punto di svolta della serie risiede nella sua guida creativa. Lo show è stato infatti affidato a Owen Dennis, già mente della genialissima e acclamata serie Infinity Train.

Dennis è riuscito a prendere la struttura minimale del gioco (scovare l’impostore a bordo di una navicella spaziale) e a trasformarla in un thriller fantascientifico ricco di suspense, black humor e dinamiche psicologiche brillanti, evitando la trappola del “prodotto pigro” per bambini.

Un cast di voci stellare

A supportare la scrittura affilata c’è un cast di doppiatori originali di altissimo livello, che dà spessore ai colorati e finora muti membri dell’equipaggio:

Elijah Wood (l’indimenticabile Frodo de Il Signore degli Anelli)

(l’indimenticabile Frodo de Il Signore degli Anelli) Randall Park (WandaVision, Fresh Off the Boat)

(WandaVision, Fresh Off the Boat) Yvette Nicole Brown (Community)

Questo mix di talenti garantisce tempi comici perfetti e una caratterizzazione dei personaggi che va ben oltre le semplici tute spaziali colorate.

Cosa cambia per il pubblico italiano?

Mentre negli Stati Uniti il titolo è già disponibile e sta raccogliendo recensioni entusiastiche, i fan italiani guardano con attenzione alla piattaforma di distribuzione.

Cosa sappiamo finora: La serie è prodotta da CBS Studios per Paramount+. In Italia, i contenuti della piattaforma sono distribuiti sia all’interno dell’app ufficiale di Paramount+ sia attraverso canali partner come Prime Video. Resta da confermare la data esatta della localizzazione in italiano (doppiaggio o sottotitoli), che potrebbe richiedere qualche settimana rispetto al rilascio originale “drop” americano.

L’elemento più interessante per i lettori è proprio la capacità dello show di reggersi in piedi da solo: non serve essere giocatori accaniti per godersi la tensione di chi sia realmente “sus” (sospetto) a bordo.

Fonte principale: Recensione e analisi della release internazionale di Paramount+.