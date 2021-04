Anche Arabia Saudita potrebbe sospendere AstraZeneca?

Mentre più di un paese europeo ha segnalato casi di trombosi legati ad alcuni vaccini anti-Coronavirus, in particolare il vaccino “AstraZeneca“, l’Arabia Saudita ha annunciato la registrazione di un piccolo numero di casi relativi al vaccino svedese-britannico, diventando il primo paese arabo a segnalare casi simili dopo la vaccinazione.

Diversi paesi europei avevano precedentemente sospeso il vaccino “AstraZeneca” o imposto restrizioni dopo aver registrato i decessi dovuti a coaguli di sangue in persone che erano state vaccinate con esso, tra cui la Danimarca, che ne ha interrotto completamente l’uso, e la Bulgaria, che lo ha vietato alle donne sotto i sessant’anni.

La Saudi Food and Drug Administration ha dichiarato, martedì, di aver “finora ricevuto 34 segnalazioni sugli effetti collaterali di ictus e piastrine basse in combinazione con l’uso del vaccino AstraZeneca“.

Ha spiegato in una dichiarazione riportata dall’agenzia ufficiale di stampa saudita (SPA), che “questi rapporti sono stati studiati da tutti i loro aspetti scientifici e tecnici e presentati ai comitati scientifici specializzati, e di conseguenza, è probabile che ci siano 7 possibili casi di trombosi correlata al vaccino, perché non ci sono altri motivi per la comparsa di coaguli in essi“. Secondo il comunicato.

Ha aggiunto: “Finora, la sindrome da carenza piastrinica e la coagulazione immunitaria associate al vaccino AstraZeneca non sono state confermate in nessuno di questi casi“, sottolineando che il tasso di insorgenza di questi sintomi in combinazione con la somministrazione del suddetto vaccino è molto raro, in base al numero di segnalazioni locali ricevute.

La Saudi Food and Drug Administration ha sottolineato che i benefici previsti della somministrazione del vaccino superano ancora i potenziali rischi secondo le informazioni mediche approvate per il vaccino e che tutti i vaccini approvati nel Regno sono sicuri e di alta sicurezza.

E ieri, lunedì, l’Arabia Saudita ha annunciato il monitoraggio di 15 pericolosi effetti collaterali legati alla trombosi e al basso numero di piastrine, in concomitanza con l’uso del vaccino AstraZeneca.

Ha indicato che l’incidenza di questi effetti collaterali varia da un caso su 125.000 a un milione di persone e che l’incidenza di questi sintomi in combinazione con la somministrazione del vaccino AstraZeneca nel Regno è di un’infezione ogni 200.000 persone, in base al numero di rapporti locali ricevuti.

Si raccomanda che il destinatario del vaccino consulti il ​​medico curante o si rechi al centro sanitario più vicino quando uno qualsiasi dei seguenti sintomi compare e persiste per più di tre giorni dopo l’assunzione della dose: (vertigini, mal di testa grave e persistente, nausea o vomito, compromissione, mancanza di respiro, forte dolore toracico o addome o freddo alle estremità, gonfiore delle gambe, piccole macchie di sangue sotto la pelle diverse dal sito di iniezione).

Il mese scorso, le autorità saudite hanno negato la notizia della morte di un cittadino del Regno dopo aver ricevuto il vaccino “AstraZeneca”, e hanno dichiarato in una dichiarazione all’epoca di non aver ricevuto segnalazioni di coaguli di sangue o casi di coagulazione tra i beneficiari a causa di l’uso dei vaccini per coronavirus.

E ha fatto appello per non lasciarsi guidare dalle voci, sottolineando che i vaccini approvati dall’Associazione Saudita “Food and Drug” sono sicuri e proteggono da gravi complicazioni e dalla morte per Covid-19.

fonte@masrawy