Angela Merkel è in quarantena per il suo medico

Se la maggior parte dei cittadini italiani, dopo aver visto che per la prima volta nella giornata di ieri i numeri sono cominciati a diminuire, si augura di aver affrontato il picco dell’epidemia di coronavirus, gli altri cittadini europei stanno invece pregando di non ritrovarsi in una situazione analoga alla nostra nelle ultime due settimane.

Ma purtroppo finora le preghiere sono state vane: inesorabilmente i contagi si stanno moltiplicando in ogni angolo del mondo, portando la maggior parte dei paesi a seguire a ruota le nostre misure, finora così tanto criticate.

Tra i maggiori detrattori c’è sempre stata la Germania, che proprio in queste ore sta vedendo il numero dei suoi contagiati quadruplicarsi ed inoltre si ritrova col suo stesso leader in quarantena.

Angela Merkel (Foto@Wikipedia)

Sì, avete capito bene: la cancelliera tedesca Angela Merkel è entrata in quarantena dopo aver incontrato un medico risultato poi essere positivo al coronavirus. Lo riferisce il portavoce citato dalla Dpa.

La cancelliera tedesca “nei prossimi giorni si sottoporrà al test, perché un test attualmente non sarebbe completamente attendibile”, ha fatto sapere il portavoce Steffen Seibert in una nota. “Anche dalla quarantena in casa la cancelliera sarà in servizio”, la conclusione.