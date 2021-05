Autopulizia dei canale uditivo, come pulire le orecchie

L’orecchio non ha bisogno di essere pulito se non quando necessario, ma il cerume, che è visibile nella parte anteriore del lembo dell’orecchio, può essere rimosso con un batuffolo di cotone, tenendo conto di non penetrare nel canale uditivo o premere con forza con un bastoncino di cotone.

In assenza di aderenza a questo, possono verificarsi piccole ferite che aiutano i germi a penetrare, quindi un infezione nel canale uditivo e nel timpano, e se senti prurito e dolore nell’orecchio, allora dovresti andare dal medico per determinare la reale causa di questi sintomi, che possono essere dovuti a infezioni o allergie, e alcune malattie infiammatorie come la psoriasi e la neurodermite provocano una sensazione di prurito al canale uditivo o al padiglione auricolare, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa tedesca.

Da parte sua, l’otorinolaringoiatra tedesco Bernhard Jung-Hulsing, ha sottolineato la necessità di proteggere l’orecchio dalla costante esposizione a rumori forti. Se il livello di rumore supera gli 85 decibel è esposto continuamente e se la natura del lavoro richiede l’esposizione a questo livello elevato di rumore, è necessario indossare protezioni per le orecchie.

Yongh-hulsing ha anche sottolineato la necessità di consultare un medico se si notano i primi segni di problemi di udito, come impostare il televisore a un volume estremamente alto e chiedere di ripetere il discorso durante la chat.

Prima viene diagnosticata la perdita dell’udito, maggiori sono le possibilità di trattamento e conservazione dell’udito, dato che un buon senso dell’udito previene il deterioramento delle capacità cognitive e riduce il rischio di sviluppare demenza e, in generale, anche la cura dovrebbe essere preso per seguire una dieta sana ricca di vitamine e minerali per mantenere la salute dell’orecchio.