Come curare i disturbi del sonno

Molte persone soffrono di disturbi del sonno a lungo termine (insonnia) e per superarli, gli esperti consigliano di cambiare lo stile di vita seguendo alcuni consigli utili.

Gli esperti affermano che interrompere l’uso dei dispositivi mobili solo un’ora prima di andare a letto può aiutare ad alleviare l’insonnia. La ricerca mostra che interrompere l’uso dei telefoni cellulari solo per un’ora prima di andare a letto può aumentare la produzione di sostanze che favoriscono il sonno. melatonina per un periodo di tempo tre ore.

Evita di fare un pisolino: fare un pisolino troppo e troppo a lungo può interferire con il sonno notturno. Gli esperti consigliano che il momento migliore per fare un sonnellino sia tra le 2-3 del pomeriggio.

Controlla la temperatura della stanza: gli esperti dicono che la temperatura ottimale per la camera da letto è compresa tra 15,5 e 19 gradi Celsius, anche se è in inverno.

Indossare calze: indossare calze comode mantiene i piedi caldi, il che può aumentare la circolazione sanguigna ed espandere i vasi sanguigni. Di conseguenza, la temperatura corporea può scendere più facilmente, il che fa bene al sonno.

Esercizio fisico: non solo l’esercizio è un modo importante per rimanere in forma, ma può anche aiutarti a superare l’insonnia.