Polemica Stati Uniti: I vaccinati senza mascherina

Più di 15 stati negli Stati Uniti hanno annunciato la loro intenzione di conformarsi immediatamente alle nuove regole dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) che consentono ai vaccinati contro il Covid-19 di rimanere all’interno o all’esterno senza avere una mascherina.

Tra gli stati che hanno accolto la raccomandazione questa settimana dal CDC ci sono: Colorado, Delaware, Virginia, Ohio, Michigan, Nevada, Oregon, Pennsylvania, Minnesota, Kentucky, Maryland, Washington, Kansas, Carolina del Nord, New Mexico, West Virginia e Rhode Island.

Tuttavia, altri stati come New York, California, Wisconsin ecc. continuano ad aspettare per confermare che le nuove linee guida approvate dalla Casa Bianca siano effettivamente sicure.

Tra gli addetti ai lavori aleggiano dubbi sulla reale adeguatezza della misura in questa fase della pandemia, poiché è difficile sapere chi è stato vaccinato e chi no, e spetta ai cittadini fare la cosa giusta.

Il rapporto della Nbc evidenzia anche che i gruppi sindacali hanno avvertito che i dipendenti di negozi, ristoranti e altre attività potrebbero essere esposti al coronavirus, oltre ad essere costretti a svolgere il ruolo di una sorta di “polizia vaccinale”.

I supermercati delle catene Walmart, Publix, Costco e Trader Joe’s hanno già eliminato l’obbligo di mascherine per i vaccinati. Ma catene come Home Depot e il supermercato Kroger Co. hanno annunciato che per ora manterranno il mandato di uso obbligatorio della mascherina.

Imprese e pubblici ufficiali non sono gli unici a chiedere maggiore chiarezza sul campo di applicazione delle nuove disposizioni.

Ad esempio, il presidente dell’American Federation of Teachers, Randi Weingarten, ha affermato che il sindacato, con 1,7 milioni di iscritti, cerca di capire cosa significhi questo cambiamento. Nelle ultime settimane, molte scuole avevano già ritirato l’ordine di indossare mascherine per il viso.

Le nuove linee guida CDC sulle mascherine non si applicano ai trasporti pubblici e agli aeroporti dove prevale l’ordine federale che è stato distaccato dalla Transportation Security Administration (TSA).

Finora, quasi il 47% della popolazione statunitense ha ricevuto almeno una dose del vaccino e il 36% è completamente vaccinato. Gli Stati Uniti hanno raggiunto 32.892.744 casi confermati di coronavirus e 585.222 decessi per malattia Covid-19 questo venerdì, secondo il conteggio indipendente della Johns Hopkins University.