Battaglia per l’eredita di Elvis dopo la morte di Lisa Marie Presley

L’ex moglie del re del Rock e è andata in tribunale per riprendere il controllo del patrimonio dopo la morte della figlia Lisa Marie Presley.

Priscilla Presley avrebbe depositato documenti legali contestando chi sovrintende alla tenuta della sua defunta figlia Lisa Marie Presley.

Il deposito della Corte Superiore di Los Angeles della scorsa settimana mette in dubbio la validità di un emendamento del 2016 di Lisa Marie Presley che ha rimosso Priscilla Presley ed un ex dirigente aziendale come fiduciari e li ha sostituiti con i due figli maggiori di Lisa, in caso di morte o di inabilità.

Quello che in America viene definito documento “trust vivente” è una forma di pianificazione patrimoniale che consente a una persona di controllare i propri beni mentre vive, ma di distribuirli se muore, come spiega il portale Infobae. Ha la funzione di testamento se non viene depositato un testamento separato, come sembra essere il caso di Lisa Marie Presley.

Lisa Marie Presley, cantante e unica figlia di Elvis Presley, è morta in un ospedale della California all’età di 54 anni il 12 gennaio dopo che i paramedici hanno risposto a una chiamata al 911 che segnalava una donna in arresto cardiaco. Il medico legale della contea di Los Angeles sta indagando e non ha ancora fornito una causa della morte . È stata sepolta nella sua casa di famiglia, Graceland, il 22 gennaio.

La dichiarazione in tribunale di Priscilla Presley afferma che ci sono diversi problemi che mettono in dubbio l’autenticità dell’emendamento.

Il deposito afferma che includono la mancata notifica a Priscilla Presley del cambiamento come richiesto, un errore di ortografia del nome di Priscilla Presley su un documento presumibilmente firmato da sua figlia, una firma atipica di Lisa Marie Presley e la mancanza di un testimone o di un notaio. Per questo ha chiesto a un giudice di dichiarare invalido l’emendamento.

Il deposito afferma che il business manager Barry Siegel, aveva intenzione di dimettersi, il che, secondo i precedenti termini del trust, avrebbe lasciato Priscilla Presley, 77 anni, e Riley Keough, 33 anni, come co-fiduciari.

Lisa Marie Presley ha lasciato tre figli. Oltre a Riley Keough, sua figlia con il primo marito Danny Keough, ha avuto figlie gemelle che oggi hanno 14 anni con il suo quarto marito, Michael Lockwood.

Presley ha chiesto il divorzio da Lockwood nel 2021, ma i due stavano ancora discutendo sulle finanze nel tribunale di famiglia quando è morta.

Il deposito di Priscilla Presley è uno dei primi di quelle che probabilmente saranno molte manovre legali che circondano la proprietà di Lisa Marie Presley, l’unica erede di Elvis Presley.

Non è chiaro, però, quanto valga quel patrimonio. Una causa intentata da Lisa Marie Presley nel 2018, sostenendo che Siegel aveva gestito male il trust, diceva che il valore si aggirava oltre i 100 milioni.

(fonte@AP)