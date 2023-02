I concorsi a premi più tecnologici: gli Instant Win

I concorsi Instant Win sono tra i contest più amati dagli utenti perché è molto facile accedervi, visto che basano la loro meccanica sulla fortuna. In questa tipologia di concorso, infatti, i premi vengono assegnati casualmente utilizzando un sistema informatico: nello specifico, i premi (disponibili in una quantità prestabilita) vengono assegnati entro un determinato arco temporale e in maniera del tutto casuale, proprio grazie all’utilizzo di specifici software tecnologici pensati per questa tipologia di concorsi.

Visto che, naturalmente, sia l’aspetto burocratico sia quello tecnologico devono essere curati nei minimi particolari, è importantissimo affidarsi a professionisti del settore, come OC Promotion, in grado di assicurare la perfetta riuscita dell’iniziativa.

Concorsi Instant Win: i dettagli burocratici da non dimenticare

Se è vero che la tecnologia è un aspetto fondamentale dei concorsi Instant Win, l’utilizzo di un sistema informatico non è sufficiente a evitare di seguire un preciso iter burocratico, che si articola in questo modo:

predisposizione dei documenti e invio al Ministero dello Sviluppo Economico 15 giorni prima dell’avvio del concorso; svolgimento del contest e assegnazione dei premi; verifica delle vincite e consegna effettiva dei premi (non dimentichiamo che, per quanto si possa fare affidamento alla tecnologia, anche un sistema informatico può avere delle falle, per quanto questo evento si verifichi molto raramente); devoluzione di eventuali premi non assegnati alla Onlus indicata all’interno del regolamento; verbale di assegnazione e chiusura, da redigere e inviare sempre al MiSe al termine dell’iniziativa.

La documentazione necessaria

Riguardo alla documentazione necessaria per organizzare un concorso Instant Win, questa deve includere prima di tutto il regolamento dell’iniziativa, all’interno del quale sono specificati, tra gli altri aspetti, la quantità di premi da assegnare e la destinazione di eventuali premi non assegnati. Infatti, visto che l’assegnazione dei premi avviene grazie a un sistema informatico, è possibile che non tutti i premi messi in palio vengano effettivamente riscossi. Che fare, allora? Le opzioni possibili sono due:

rimettere i premi in estrazione , riassegnandoli agli altri partecipanti (sempre comunque in modo casuale);

, riassegnandoli agli altri partecipanti (sempre comunque in modo casuale); devolvere i premi alla Onlus designata all’interno del regolamento.

Altri documenti importantissimi sono quelli relativi a:

la cauzione da versare , attraverso fideiussione bancaria o assicurativa o, in alternativa, tramite deposito provvisorio vincolato presso la Banca d’Italia;

, attraverso fideiussione bancaria o assicurativa o, in alternativa, tramite deposito provvisorio vincolato presso la Banca d’Italia; la perizia del software di assegnazione premi , che illustra come funziona il sistema informatico deputato ad assegnare i premi in palio;

, che illustra come funziona il sistema informatico deputato ad assegnare i premi in palio; la perizia del software di estrazione finale in caso di un’eventuale ri-assegnazione dei premi.

La perizia del software Instant Win: cosa c’è da sapere

Dal momento che i concorsi Instant Win sono basati sulla tecnologia, la perizia del software di assegnazione premi rappresenta un aspetto fondamentale dell’organizzazione di questi contest. Infatti, visto che in questa tipologia di concorsi i premi vengono assegnati in maniera randomica per tutto l’arco temporale di durata del contest, è essenziale garantire che il procedimento avvenga in maniera corretta, anche sulla base delle modalità di partecipazione previste.Esistono infatti concorsi Instant Win:

senza obbligo di acquisto di prodotti o servizi;

di prodotti o servizi; con obbligo di acquisto (nel senso che la possibilità di partecipare al contest è legata all’aver acquistato prodotti o servizi);

(nel senso che la possibilità di partecipare al contest è legata all’aver acquistato prodotti o servizi); video/fotografici : in questo caso si chiede al concorrente di produrre un contributo multimediale;

: in questo caso si chiede al concorrente di produrre un contributo multimediale; con codice di partecipazione (la classica linguetta argentata da grattare).

All’interno della perizia del software, dunque, sono contenute le spiegazioni dello sviluppo del sistema informatico che assegna i premi in palio. Sono tre, in particolare, i requisiti che un software per concorsi Instant Win deve soddisfare:

essere sicuro e non manomettibile; garantire la casualità nell’assegnazione dei premi; avere un server allocato su territorio italiano.

Sottolineiamo, quindi, che la perizia del software è un documento obbligatorio per organizzare un concorso Instant Win e che saltare questo passaggio espone l’azienda promotrice al rischio di incorrere nelle sanzioni per manifestazione vietata previste dal Ministero per lo Sviluppo Economico.