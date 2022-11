Beautiful, anticipazioni dall’11 al 17 novembre 2022: Sheila terrorizza Steffy

Il famoso programma televisivo Beautiful, mandato in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio su Canale 5, nasconde degli avvenimenti davvero interessanti.

Nelle puntate che vanno da venerdì 11 a giovedì 17 novembre infatti, i personaggi che andranno maggiormente in scena saranno Finn, Steffy, Liam, Hope e Sheila, in quanto coinvolti in una faida familiare.

Anche Eric e Quinn appariranno in TV, ma in seguito ad una questione amorosa. Tutte le anticipazioni sono possibili grazie agli episodi in lingua americana, mandati in onda molto prima di quelli italiani. Continua a leggere per conoscere tutto questi avvenimenti nello specifico.

L’allontanamento di Sheila

In un tranquillo pomeriggio, Steffy e Finn incontrano Hope e Liam per parlare della condizione di Sheila, soffermandosi sull’intento di tenerla lontana in quanto pericolosa per la loro famiglia. Steffy crede infatti che la madre di Finn non si darà pace finché non otterrà la sua vendetta.

Sheila è stata poco dopo sorpresa con in braccio suo figlio biologico, approfittando dell’assenza della donna e della benevolenza del marito.

Questo causa varie discussioni fra i due coniugi, che vengono fortunatamente messe a tacere facilmente. Le preoccupazioni però rimangono, proprio per questo motivo viene coinvolto anche Paris, che ascolta lo sfogo delle vittime.

Il legame di Eric e Quinn

La coppia composta da Quinn e Eric sta invece vivendo una situazione complicata. Se i due precedentemente avevano trovato un principio aperto su cui basare la loro relazione, come la possibilità di Carter di continuare a vedere sua moglie, le tensioni diffuse dal magnate della casa Forrester diventano sempre più intense.

A molti personaggi risulta sospetta questa situazione, anche Brooke e Ridge chiedono infatti più volte il motivo dei ricongiungimento con la Fuller, ottenendo però solo risposte superficiali. Eric non ha mai dimenticato i tradimenti subiti da Quinn, ma desidera comunque riavvicinarsi e donarle la vita che merita.

L’obbiettivo di Eric è vedere sua moglie felice e appagata, ma questa situazione non rende lui allo stesso modo. Molti personaggi si sono espressi a riguardo, ritenendo il divorzio la soluzione più opportuna, ma lui non vuole sentirne parlare, anzi, invita chiunque affronti questo discorso a tenersi fuori dalla sua vita privata.

Ulteriori aggiornamenti

Nello stesso periodo, Wyatt sorprende sua madre Quinn in ufficio con Carter. Poco dopo Ridge e Brooke vanno a trovare Eric e notano che è da solo in casa.

Dopo vari interrogativi, riescono a scoprire che lui stesso ha invitato Quinn a recarsi da Carter e passare la notte con lui. Eric non riesce a passare del tempo con sua moglie, né a perdonarla, ma allo stesso tempo non riesce a lasciarla andare per paura di rimanere solo, accontentandosi così di una relazione malsana.