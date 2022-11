Uso della gonadotropina nel bodybuilding

L’uso della gonadotropina è consigliato agli atleti che assumono testosterone e suoi analoghi. Aiuta a evitare l’atrofia testicolare, che è considerata la funzione principale di questo farmaco. I bodybuilder senza molta esperienza utilizzano l’hCG in corsi combinati per aumentare la massa muscolare. Questo farmaco aumenta il livello di sintesi del testosterone. Viene utilizzato anche nei periodi di magra per preservare la massa muscolare in una dieta ipocalorica.

È stato dimostrato che la gonadotropina corionica è inefficace a fini anabolizzanti nel bodybuilding. Questo perché può provocare numerosi problemi. La stimolazione della sintesi di testosterone da parte di questo farmaco è molto inferiore a quella di altre forme sintetiche di questo ormone e gli effetti collaterali sono molto più elevati. Ecco perché molte persone si chiedono perché dovrebbero assumere l’hCG. Il principale vantaggio che un bodybuilder ottiene assumendola è la prevenzione dell’atrofia testicolare.

L’assunzione di gonadotropina a scopo profilattico per prevenire la contrazione dei testicoli richiede dosi ridotte. Di conseguenza, l’assunzione di questo farmaco a questo scopo riduce al minimo i rischi che si corrono quando presenta proprietà anabolizzanti. Il vantaggio principale del prodotto in un corso di steroidi anabolizzanti è che può ridurre in modo significativo gli effetti negativi di molti di questi farmaci. Il suo uso è consentito anche durante il periodo di asciugatura per preservare la massa muscolare. Se l’HCG viene somministrato per lungo tempo, contribuisce a mantenere in funzione l’asse ipotalamo-ipofisi-ovaio. Non è consigliabile assumere questo farmaco durante la terapia post-corso. Sul sito https://it-steroidi.com/categoria/terapia-post-ciclo/gonadotropina/ è possibile trovare maggiori dettagli sulla gonadotropina.

Regole per l’assunzione di gonadotropina corionica durante e dopo il trattamento

La gonadotropina corionica può essere acquistata senza prescrizione medica in farmacia. È disponibile come iniezione da somministrare per via sottocutanea o intramuscolare. Il farmaco viene prima diluito all’interno di una fiala con uno speciale liquido in dotazione. L’iniezione viene effettuata nel muscolo. La sostanza si dissolve molto rapidamente ed è efficace per almeno cinque o sei giorni.

Recensioni sulla Gonadotropina Corionica Umana

L’uso della gonadotropina nella terapia post-corso, così come nei corsi a breve e lungo termine con steroidi anabolizzanti, ha generalmente ricevuto un gran numero di recensioni positive. L’uso dell’HCG è appropriato solo per gli uomini. Le donne non assumono questo farmaco, anche come rimedio per l’aromatizzazione.

Non ci sono quasi recensioni negative sulla gonadotropina corionica. Ciò è dovuto al fatto che raramente viene assunto a scopo anabolizzante. Le recensioni negative sono per lo più dovute al fatto che alcuni atleti cercano di guadagnare dieci chilogrammi di massa muscolare in un corso, senza arretrare. Potete acquistare anabolizzanti e steroidi al miglior prezzo in Italia nel negozio sportivo online it steroidi.

La vendita al banco della Gonadotropina Corionica attraverso una rete di farmacie rende inutile la produzione di falsi, per cui è sempre possibile acquistare l’originale.