Belen è in crisi nuovamente con suo marito?

Un vecchio detto recita che “l’amore non è bello se non è litigarello”, ma la relazione tra i coniugi Belen Rodriguez e Stefano De Martini è a dir poco “movimentata”.

I due infatti, dopo qualche anno di matrimonio, si erano separati definitivamente e la showgirl argentina era arrivata addirittura prossima alle nuove nozze col pilota Andrea Iannone, salvo poi tornare sui suoi passi e annunciare di essere stata veramente felice solo accanto a suo marito, con cui aveva quindi deciso di ritornare a fare coppia fissa.

Tutto bene quel che finisce bene, o quasi: sì, perché a quanto pare questi mesi di lockdown e di convivenza forzata tra le quattro mura hanno fatto male alla coppia.

Il gossip infatti si sta scatenando e per i soliti ben informati i due sarebbero già ai ferri corti, anche perché lei è stata avvista a cena proprio col suo ex Iannone.

A dar adito alle chiacchiere ci si è messa poi anche la stessa argentina, che sui social ha fatto un video per smentire le voci, ma che in realtà non ha fatto altro che buttare acqua sul fuoco: la showgirl ha infatti confermato che sta passando un periodo “molto difficile” e del tutto “inaspettato”.

Ma sull’incontro con Iannone ci ha tenuto a precisare: “Sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto” – ha detto – “Sono una donna come tutte le altre che soffre come tutte le altre e quando vedo scritte certe cose sul mio conto non ci sto più. Se io sono in giro per la città e per caso arrivano altre persone, non è colpa mia, né una cosa organizzata da parte mia”.

E sulla crisi con Stefano De Martino, Belen non ha voluto dare ulteriori spiegazioni: “Quando me la sentirò, prima o poi lo farò, dirò come stanno le cose” – ha detto – “Sono un personaggio pubblico e ad un certo punto le spiegazioni bisogna darle, anche perché sennò sono gli altri a raccontare le cose sul tuo conto”.