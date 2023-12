Beverly Hills Cop 4, nostalgia di Axel Foley ormai invecchiato

Beverly Hills Cop 4, che in realtà dovrebbe chiamarsi: “Beverly Hills Cop: Axel Foley“, è la continuazione dell’iconica serie “Beverly Hills Cop”, che ha introdotto per la prima volta al pubblico il personaggio di Eddie Murphy, Axel Foley, un astuto agente di polizia di Detroit che si ritrova nell’esclusivo mondo di Beverly Hills.

La serie è nota per la sua miscela di azione, commedia e la performance carismatica di Murphy.

Il film, diretto dal regista Mark Molloy, segna il ritorno di Eddie Murphy come Axel Foley, un personaggio che non interpretava dal 1994 con “Beverly Hills Cop III”. Questo nuovo capitolo vede anche il ritorno di alcuni personaggi storici della saga, come Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton). Tra le nuove entrate nel cast troviamo Joseph Gordon-Levitt, Kevin Bacon e Taylour Paige, quest’ultima nel ruolo della figlia di Foley.

La trama si incentra su Axel Foley che torna a pattugliare le strade di Beverly Hills dopo che la vita di sua figlia è minacciata. Foley e sua figlia, insieme a un nuovo partner (interpretato da Joseph Gordon-Levitt) e ai vecchi amici, si imbarcano in una missione per svelare un complotto.

Il produttore Jerry Bruckheimer ha evidenziato l’incredibile talento di Eddie Murphy, sottolineando la sua capacità di interpretare sia ruoli drammatici che comici e mantenendo il carattere unico di Axel Foley anche dopo tanti anni. Il regista Mark Molloy ha messo in risalto l’abilità di Murphy nell’improvvisazione, creando alcuni dei momenti più divertenti del film.