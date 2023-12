Le serie tv Netflix più viste in Italia nel 2023

Nel 2023, Netflix ha pubblicato il suo primo rapporto biennale, che fornisce dati dettagliati sui programmi più visti, rappresentando un significativo passo avanti verso la trasparenza dei dati. Questo rapporto ha rivelato le serie televisive più popolari su Netflix in Italia e in tutto il mondo, coprendo quasi 100 miliardi di ore di visione.

Al primo posto troviamo “The Night Agent“, una serie thriller che ha accumulato oltre 812 milioni di ore di visione. La serie segue un agente dell’FBI di basso livello che lavora di notte nel seminterrato della Casa Bianca, occupandosi di una linea telefonica per spie sotto copertura che non squilla mai – fino al giorno in cui succede.

Al secondo posto c’è “Ginny & Georgia: Stagione 2“, con più di 665 milioni di ore di visione. Questa serie presenta un intreccio di dramma familiare, amicizie, romanticismo e crimine. La trama si focalizza su Georgia che cerca di ricostruire la sua relazione con la figlia adolescente Ginny, fuggita di casa.

Il terzo posto è occupato da “The Glory: Stagione 1“, un dramma sudcoreano con oltre 622 milioni di ore di visione. La serie racconta la storia di una donna che sopravvive a terribili abusi al liceo e anni dopo organizza un elaborato schema di vendetta contro i suoi aguzzini.

Altre serie popolari includono “Wednesday“, “Queen Charlotte: A Bridgerton Story“, “You: Stagione 1”, “La Reina del Sur: Stagione 3”, “Outerbanks: Stagione 3”, “Ginny & Georgia: Stagione 1” e “FUBAR: Stagione 1”.

Queste serie hanno dominato la scena su Netflix in Italia nel 2023, offrendo una varietà di generi e stili narrativi, dalla tensione thriller di “The Night Agent” al dramma familiare di “Ginny & Georgia”, fino al dramma di vendetta di “The Glory”​​.