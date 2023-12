Quali sono i migliori album latini del 2023?

Nel 2023, la scena musicale latina ha visto emergere alcuni album notevoli che hanno ottenuto riconoscimenti significativi e hanno segnato momenti importanti nel panorama musicale.

Tra questi, spiccano alcuni lavori premiati ai Grammy Awards, come “Pasieros” di Rubén Blades e Boca Livre, vincitore nella categoria Best Latin Pop Album, “Motomami” di Rosalía, premiato come Best Latin Rock or Alternative Album, e “Un Canto por México – El Musical” di Natalia Lafourcade, vincitore del Best Regional Mexican Music Album. Bad Bunny con “Un Verano Sin Ti” ha ottenuto il premio per il Best Música Urbana Album, e “Pa’llá Voy” di Marc Anthony è stato riconosciuto come Best Tropical Latin Album.

Durante i Premios lo Nuestro, “Un Verano Sin Ti” di Bad Bunny è stato nominato Album of the Year, mentre “Mamiii” di Becky G e Karol G ha vinto la Song of the Year, con Karol G che si è aggiudicata anche il titolo di Artist of the Year.

Il 2023 ha visto anche il successo straordinario di “Mañana Será Bonito” di Karol G, che ha stabilito il record per il maggior numero di stream in un giorno per un album in lingua spagnola di una artista femminile, oltre a debuttare al primo posto nella Billboard 200.

Altri momenti degni di nota includono l’assegnazione del premio Billboard Women in Music Impact Award a Becky G e il Producer of the Year a Rosalía, così come il riconoscimento a Shakira come Woman of the Year nella prima edizione dei Billboard Latin Women in Music​​.

Questi album e artisti rappresentano solo una parte dell’incredibile varietà e talento presenti nella musica latina nel 2023, mostrando come questo genere continui a evolversi e influenzare la scena musicale globale.