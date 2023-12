Wonka non regge il confronto, ma il sequel è già in agguato

​Il film “Wonka” del 2023, interpretato da Timothée Chalamet nel ruolo principale, offre una storia di origini per il celebre personaggio di Willy Wonka.

La trama si concentra su Willy Wonka, un aspirante inventore e cioccolataio, che sogna di aprire la propria cioccolateria. Insieme a Noodle, la sua assistente, e ad altri personaggi colorati, Wonka si imbarca in una serie di avventure per contrastare il “Cartello del Cioccolato“, un gruppo di antagonisti che cerca di eliminare la concorrenza nel settore del cioccolato.

Nel corso del film, Wonka deve affrontare vari ostacoli, come il lavoro forzato in una lavanderia e il sabotaggio dei suoi prodotti di cioccolato. Un momento chiave della storia è il salvataggio di Noodle, che si rivela essere la nipote diseredata del leader del Cartello, Slugworth. Il climax del film vede Wonka e i suoi alleati svelare le malefatte del Cartello e liberarsi dai loro debiti.

Il film si conclude con Wonka che realizza il suo sogno di aprire una fabbrica di cioccolato, aiutando Noodle a riunirsi con la sua madre biologica e saldando i suoi debiti con un personaggio chiamato Lofty. La storia è intrisa di momenti di fantasia, umorismo e avventura, caratterizzando così la natura unica e creativa di Willy Wonka​.

​Ci sono effettivamente discussioni riguardo un possibile sequel del film “Wonka”. Timothée Chalamet, l’attore protagonista, ha espresso il suo interesse a continuare la storia di Willy Wonka, a condizione che ci sia una storia da raccontare, e ha suggerito che effettivamente ce ne sia una. Il regista Paul King ha condiviso un sentimento simile, affermando che sarebbe interessato a lavorare su un seguito e che ci sarebbe spazio per ulteriori avventure nel mondo di Willy Wonka, dato che il film si colloca 25 anni prima degli eventi del film del 1971 con Gene Wilder.

King ha espresso il desiderio di esplorare ulteriormente l’universo di Roald Dahl, notando che ci sono ancora molte storie da raccontare su Willy Wonka. Ha evidenziato che ci sono bozze e storie brevi scritte da Dahl che non sono mai state completamente sviluppate, indicando potenziali punti di partenza per un sequel. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali o dettagli specifici riguardo alla trama o alla produzione di un sequel al momento.