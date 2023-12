Netflix 2023: Scopri i Film e le Serie TV Più Viste!

Nel 2023, Netflix ha rivelato quali sono stati i film e le serie TV più visti sulla sua piattaforma.

La serie TV più seguita è stata la prima stagione di “The Night Agent“, che ha totalizzato 882,1 milioni di ore di visione dopo il suo rilascio a marzo. Tra le serie TV, seguono “Ginny & Georgia: Stagione 2“, “The Glory: Stagione 1“, “Wednesday: Stagione 1” e “Queen Charlotte: A Bridgerton Story“.

Per quanto riguarda i film, “The Mother” con Jennifer Lopez ha conquistato la prima posizione, raggiungendo 249,9 milioni di ore di streaming. Tra i film più seguiti ci sono anche “Luther: The Fallen Sun“, “You People“, “Murder Mystery 2” e “Your Place or Mine“.

Queste informazioni riflettono non solo le preferenze del pubblico ma anche la varietà di contenuti che Netflix offre, con una notevole percentuale di storie non in lingua inglese e contenuti su licenza​.

Netflix sottolinea che il 30% delle visioni globali è rappresentato da storie non in lingua inglese, evidenziando la crescente popolarità di contenuti internazionali.

Inoltre, i contenuti su licenza continuano a essere una componente importante dell’offerta di Netflix, aggiungendo valore sia per gli abbonati che per i detentori dei diritti.

Questi dati offrono uno spaccato interessante su come le preferenze degli spettatori stiano evolvendo e su come Netflix stia rispondendo a queste tendenze.