Casinò più Vincenti: Sveliamo i Segreti della Percentuale di Vincita

Giocare in un casinò online non vuol dire, purtroppo, vincere sempre. Devi sapere, però, che ci sono alcuni metodi e strategie che potrebbero aumentare le tue occasioni di vittoria. Scopriamolo insieme nel corso del nostro articolo in cui ti daremo alcuni consigli. Se li seguirai con attenzione potresti trarne beneficio. Ci soffermeremo in particolare sulla Percentuale di Vincite e ti indicheremo perché è così importante.

Ovviamente, è bene sottolineare anche i migliori consigli al mondo non ti serviranno per vincere a ogni giro. Potranno solo aiutarti a migliorare i tuoi risultati al tavolo verde.

Cos’è la Percentuale di Vincita

Ogni gioco online è caratterizzato da una Percentuale di Vittoria, anche conosciuta come Return to Player o RTP. Se non ne hai mai sentito parlare, allora sei nel posto giusto. In questo articolo, infatti, vedremo tutto ciò che devi conoscere.

La percentuale di vittoria determina quanto del denaro che hai puntato finisce nel montepremi. Indica, quindi, che la restante parte è quella destinata al concessionario.

Maggiore è il parametro, migliori saranno le condizioni per i giocatori. Attenzione, però, è bene chiarire subito un punto importante. Non vuol dire che se punti su una slot con RTP del 95%, ti ritornerà indietro il 95% di quanto giocato. Tale somma andrà nel montepremi e ritornerà sotto forma di vincita ai giocatori. Ma potrebbe farlo nel giro di un lungo lasso di tempo, oppure con un singolo jackpot.

Se vuoi trovare i casinò più vincenti di CasinoDeps.it ti basterà leggere le loro recensioni approfondite. Ti daranno una media degli RTP e potrai decidere in autonomia e semplicità quale sito è il migliore per te.

Come Calcolare il RTP

Non esiste un sistema particolare che puoi utilizzare per calcolare l’RTP. Ogni gioco, però, deve indicare tale parametro obbligatoriamente. Se non lo trovi, allora vuol dire che qualcosa non va nel verso giusto.

I migliori giochi hanno di solito un RTP che supera il 95%. Possiamo ritenere lo stesso parametro come indicatore medio dei casinò. Se un gioco scende sotto il 91 o 92% non è per niente vantaggioso e bisogna continuare a cercare.

Tutte le indicazioni, comunque, dovrebbero essere riportate nella pagina relativa alle informazioni del gioco. Inoltre, alcuni casinò online permettono anche di impostare i filtri di ricerca. Di conseguenza puoi evitare i giochi con Probabilità di vincita inferiore a quanto richiesto.

Fattori che Influenzano il Payout

Ci sono diversi aspetti che possono influenzare il Payout.

Innanzitutto devi scegliere un casinò sicuro e legale. In caso contrario, rischierai di puntare su giochi truccati. In quel caso, non c’è RTP che tenga, ma perderai sempre.

A seguire, poi, controlla la Volatilità del gioco. Individua la propensione del gioco a darti dei premi. Ecco come funziona:

Bassa Volatilità: i giochi tenderanno a darti premi di basso valore ma più frequenti.

Alta Volatilità: i premi saranno molto rari, ma il loro importo è alto.

Media Volatilità: è un mix tra le due tipologie viste in precedenza.

Giochi con le Migliori Percentuali di Vincita

Sappi che ci sono slot machine e giochi da tavolo in versione software che arrivano al 98 o 99%. È il caso, ad esempio, della slot machine Mega Joker di NetEnt, che ha un RTP del 99%.

Anche la slot Sisters of Oz Jackpots di Microgaming ha un RTP elevato e arriva al 98,80%. Possiamo segnalare, poi, 1429 Uncharted Seas della gaming house Thunderkick con un RTP del 98,5%

In alternativa, troverai Blood Suckers, slot ancora realizzata dal provider NetEnt, con un Ritorno al Giocatore del 98%.

Strategie per Aumentare le Vincite

Pur conoscendo l’RTP dei vari giochi, non ci sono segreti particolari che possiamo svelarvi. Se stai puntando su un casino online legale e affidabile, quindi con regolare licenza, allora ci sarà un RNG valido. Parliamo di un Random Number Generator, un algoritmo che serve a generare delle combinazioni casuali. Inoltre, garantisce che nessuno può interferire con gli esiti.

Di conseguenza, vincere o perdere, è solo una questione casuale. D’altro canto, però, ci sono comunque delle strategie che puoi seguire per aumentare le tue chance. Ad esempio, puoi decidere di scegliere giochi con Alta o Bassa Volatilità e avere una migliore gestione del budget di cui ti parleremo a breve.

Un altro utile consiglio è approfittare dei bonus di benvenuto e delle varie promozioni. Grazie alle offerte puoi ricevere denaro omaggio da utilizzare per le tue puntate online. In altri casi otterrai anche dei free spin. Prima di usufruire di un bonus, però, ricorda di verificare quali sono i requisiti di scommessa e le altre condizioni. In particolare, controlla la scadenza e se c’è un limite di vincita massima.

Gestione del Bankroll

Quando giochi online è importante valutare con attenzione qual è il proprio budget e quanto si può puntare. Una buona regola valida per tutti i giocatori è stabilire una cifra settimanale o mensile. Puoi spendere solo quel denaro e in qualsiasi gioco vuoi, meglio con probabilità di vincita alta. Quando è finito, però, dovrai aspettare il prossimo periodo per ritornare a giocare.

Ti aiuterà innanzitutto a dare valore al tuo denaro e puntare in maniera più oculata. Poi, non rischierai di perdere troppi soldi.

Consigli per Sfruttare al Meglio la Percentuale di Vincita

Ora che conosci come funziona la percentuale di vittoria e come può influenzare le tue giocate, riepiloghiamo i consigli da seguire.

Innanzitutto, scegli un casinò online sicuro e affidabile. Verifica la licenza che ha ottenuto.

Cerca i giochi che hanno i migliori RTP. Più è alto il valore e maggiori saranno le possibilità di vincere.

Gestisci il budget attentamente e senza spese eccessive o puntate fuori portata.

Infine, gioca in modo responsabile e divertiti.