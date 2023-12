Jason Momoa: Vi svelo il futuro di Aquaman

Jason Momoa, noto per il suo ruolo di Aquaman nell’Universo Esteso DC (DCEU), ha recentemente condiviso i suoi pensieri sul futuro del suo personaggio e del franchise durante varie interviste in occasione della promozione di “Aquaman and the Lost Kingdom“.

Momoa ha espresso un misto di riluttanza e incertezza riguardo al futuro di Aquaman, pur esprimendo il suo amore per il personaggio e il desiderio di continuare a interpretarlo. Ha enfatizzato come ha trasformato Aquaman, un personaggio un tempo deriso, in un eroe grintoso e carismatico, un traguardo di cui si dice orgoglioso.

Tuttavia, il futuro di Aquaman nel DCEU sembra incerto, soprattutto con i cambiamenti di leadership presso gli Studios DC. James Gunn e Peter Safran, recentemente nominati a guidare i progetti cinematografici DC, stanno pianificando di avviare nuove imprese, lasciando in dubbio il ruolo di Momoa come Aquaman. Momoa ha affermato: “Non voglio necessariamente che sia la fine… [ma] non penso che sia davvero una scelta”, riflettendo sull’incertezza che circonda la sua continuazione come Aquaman.

L’attore ha anche menzionato la possibilità di interpretare altri personaggi all’interno dell’universo DC, accennando alle speculazioni dei fan su di lui che potrebbe assumere il ruolo di Lobo, un mercenario interstellare. Questo indica la volontà di Momoa di rimanere parte dell’universo DC in qualche modo, anche se non come Aquaman.

Le performance di “Aquaman and the Lost Kingdom” al botteghino potrebbero essere un fattore determinante per il futuro del personaggio. Il primo film di Aquaman è stato un successo significativo, ma i recenti film DC hanno avuto risultati misti al botteghino. Con l’evoluzione del panorama dei film di supereroi e il rimodellamento del DCEU, il ruolo di Momoa come Aquaman è in bilico, dipendente dalla ricezione del pubblico e dalla direzione strategica degli Studios DC​​​​​​.