Wonka guida il botteghino negli Stati Uniti

Il film “Wonka“, diretto da Paul King e prodotto da Warner Bros., ha debuttato con grande successo al botteghino nordamericano, guadagnando circa 39 milioni di dollari nel suo primo fine settimana di uscita. Questa cifra lo ha posizionato come il film numero uno in Nord America, superando altri titoli popolari nel periodo, come “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes” e “The Boy and His Heron”.

“Wonka” è una sorta di prequel del classico film del 1971 “Willy Wonka & the Chocolate Factory“, che a sua volta si basava sul romanzo per bambini del 1964 di Roald Dahl. La pellicola vede Timothée Chalamet nel ruolo principale, con un cast che include anche stelle del calibro di Hugh Grant, Olivia Colman e Keegan-Michael Key. Questo film rappresenta il secondo successo di Chalamet al numero uno, dopo il suo ruolo in “Dune” nel 2021.

Il film ha ricevuto recensioni prevalentemente positive, con un punteggio “fresh” dell’84% su Rotten Tomatoes e una valutazione “A-” di CinemaScore da parte del pubblico. Un dato interessante è che il pubblico sotto i 25 anni ha costituito il 36% degli spettatori, con una distribuzione quasi paritaria tra femmine (51%) e maschi (49%).

Jeffrey Goldstein, responsabile della distribuzione per Warner Bros., ha sottolineato il ruolo chiave di Chalamet nella promozione del film, che si è rivelato un vantaggio sia per l’attore che per la pellicola stessa. Goldstein prevede che “Wonka” sarà la scelta principale per le famiglie durante le vacanze, in competizione principalmente con la pellicola animata “Migration” di Universal Pictures.

Il film ha mostrato un forte appeal non solo in Nord America, ma anche a livello internazionale, aggiungendo 53,6 milioni di dollari in vendite di biglietti all’estero. Questo successo globale è stato sostenuto dalla popolarità di Chalamet e dalla rinomata storia di Willy Wonka.

Per Warner Bros., “Wonka” rappresenta il primo di una serie di uscite di alto profilo durante le vacanze, che saranno seguite da “Aquaman and the Lost Kingdom” il 22 dicembre e un altro musical, “The Color Purple”, il 25 dicembre.

Il successo iniziale di “Wonka” al botteghino è un segnale incoraggiante per l’industria cinematografica, che mira a chiudere l’anno 2023 con un fatturato di 9 miliardi di dollari​​​​​​​​​​​​.

