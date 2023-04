Il telescopio spaziale James Webb, uno dei telescopi più avanzati mai costruiti, ha catturato un’immagine della supernova Cassiopeia A, situata a circa 11.000 anni luce dalla Terra nella costellazione di Cassiopea. Questa è la prima immagine ottenuta del resto di supernova ad alta risoluzione a infrarossi.

Cassiopeia A mai vista come la mostra il James Webb Telescope (Foto@ESA)

La Cassiopeia A è stata scoperta nel 1680, ma è esplosa circa 350 anni fa. La sua luce ha impiegato circa 11.000 anni per raggiungere la Terra, rendendola una delle supernove più vicine visibili dall’emisfero nord. La sua esplosione ha generato un nucleo di ferro massiccio che è collassato, formando una stella di neutroni che emette radiazioni ad alta energia.

Il telescopio spaziale James Webb ha acquisito l’immagine utilizzando la sua camera a infrarossi, che ha consentito di penetrare attraverso il gas e la polvere che si trovano tra la Terra e la supernova. L’immagine a infrarossi ha rivelato dettagli sconosciuti della supernova, come le regioni calde che circondano la stella di neutroni, e ha permesso agli scienziati di studiare i processi che si verificano al suo interno.

Gli scienziati sperano che l’immagine della Cassiopeia A possa fornire informazioni importanti sui processi che si verificano all’interno delle supernove e sulla formazione delle stelle di neutroni. Inoltre, il telescopio spaziale James Webb è in grado di osservare oggetti più lontani e deboli rispetto ai suoi predecessori, il che potrebbe fornire nuove informazioni sulle prime fasi dell’universo.

In sintesi, l’immagine della supernova Cassiopeia A acquisita dal telescopio spaziale James Webb ha fornito agli scienziati una nuova e dettagliata immagine del resto di supernova, consentendo loro di studiare i processi che si verificano all’interno delle supernove e di approfondire la nostra comprensione dell’universo. Con il telescopio spaziale James Webb in orbita, gli scienziati hanno un potente strumento per l’osservazione dell’universo e potrebbero fare scoperte importanti nei prossimi anni.