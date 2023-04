WhatsApp: tutto quello che devi sapere sulla nuova funzionalità Companion

Il popolare servizio di messaggistica WhatsApp ha recentemente introdotto un nuovo modo chiamato “modalità companion” (compagno) che offre un’esperienza di chat migliore per gli utenti che utilizzano il servizio sul proprio dispositivo principale.

Tutto quello che devi sapere sulla nuova funzionalità Companion (Foto@Pixabay)

La modalità companion di WhatsApp consente agli utenti di utilizzare l’applicazione su un secondo dispositivo senza dover disconnettersi dal dispositivo principale. In altre parole, gli utenti possono utilizzare WhatsApp su due dispositivi contemporaneamente senza dover passare da un dispositivo all’altro per accedere alle conversazioni. Ciò è particolarmente utile per coloro che utilizzano un tablet o un laptop come dispositivo principale, ma vogliono utilizzare WhatsApp sul proprio smartphone come dispositivo secondario.

Per attivare la modalità companion di WhatsApp, gli utenti devono prima assicurarsi di avere l’ultima versione dell’applicazione installata sui propri dispositivi. Una volta verificato che si dispone dell’ultima versione, gli utenti possono accedere alle impostazioni dell’app e selezionare l’opzione “Dispositivi collegati“. Da qui, gli utenti possono selezionare “Aggiungi dispositivo” e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare il processo di collegamento del dispositivo.

È importante notare che tale modalità di WhatsApp è disponibile solo su alcuni dispositivi selezionati. Attualmente, la funzionalità è disponibile solo per dispositivi Android e iOS, escludendo quindi i dispositivi Windows. Inoltre, l’utilizzo della modalità companion di WhatsApp richiede che entrambi i dispositivi siano connessi a Internet e siano accesi.

Oltre alla modalità companion, WhatsApp ha anche introdotto altre nuove funzionalità per migliorare l’esperienza di utilizzo dell’applicazione. Ad esempio, l’app ha recentemente introdotto un nuovo pulsante “Archivia” che consente agli utenti di archiviare rapidamente le conversazioni indesiderate senza dover eliminarle completamente. Inoltre, WhatsApp ha anche introdotto nuove funzionalità di sicurezza, come la verifica in due passaggi, per proteggere ulteriormente i dati degli utenti.

WhatsApp ha lavorato costantemente per migliorare la privacy degli utenti, introducendo funzionalità come la crittografia end-to-end. Questa tecnologia garantisce che le conversazioni siano crittografate durante la trasmissione, rendendo difficile per i malintenzionati accedere ai dati degli utenti. Tuttavia, è importante notare che la crittografia end-to-end non protegge i dati degli utenti una volta che questi sono stati memorizzati sui server di WhatsApp.

Inoltre, WhatsApp ha anche introdotto un sistema di avviso per gli utenti che utilizzano l’applicazione su più dispositivi. Quando un utente inizia una conversazione su un dispositivo e poi passa a un altro dispositivo, WhatsApp invierà un avviso all’utente originale per avvisarlo che la conversazione è stata spostata su un altro dispositivo. Questo avviso aiuta a prevenire eventuali attività fraudolente o hackeraggi dell’account.

In generale WhatsApp ha continuamente migliorato l’esperienza dell’utente attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e miglioramenti della sicurezza. Tuttavia, l’applicazione ha anche ricevuto alcune critiche riguardo alla gestione dei dati degli utenti. Nel 2021, WhatsApp ha annunciato che avrebbe modificato le proprie politiche sulla privacy per consentire la condivisione di dati degli utenti con la sua società madre, Facebook.

Questa mossa ha suscitato preoccupazioni tra gli utenti sulla privacy dei propri dati. Tuttavia, WhatsApp ha chiarito che i dati degli utenti non sarebbero condivisi con terze parti e che l’integrità della crittografia end-to-end sarebbe stata mantenuta. Inoltre, WhatsApp ha offerto agli utenti la possibilità di accettare o rifiutare le nuove politiche sulla privacy.

In aggiunta alla modalità companion, WhatsApp sta anche lavorando su altre funzionalità, tra cui la possibilità di cancellare messaggi dopo l’invio e la funzionalità di auto-cancellazione delle conversazioni. La funzionalità di cancellazione dei messaggi dopo l’invio consentirà agli utenti di annullare l’invio di un messaggio entro un determinato periodo di tempo dopo l’invio. La funzionalità di auto-cancellazione delle conversazioni, d’altra parte, consentirà agli utenti di impostare un timer per l’auto-cancellazione delle conversazioni.