Che tipo di articolazione è la sinfisi e come funziona

L’articolazione sinfisi è una tipologia di giuntura fibrocartilaginea che si trova in diverse parti del corpo umano. È una giuntura immobile, ovvero che non permette movimenti, ed è formata da tessuti fibrosi e cartilaginei. La sua principale funzione è quella di fornire supporto strutturale alle parti del corpo in cui si trova.

Che tipo di articolazione la sinfisi e come funziona (Foto@Pixabay)

La sinfisi più conosciuta è quella del pube, situata nella regione anteriore dell’osso pelvico. In questa zona, la sinfisi pelvica collega le due ossa iliache, le quali costituiscono la parte superiore dell’osso pelvico. La sinfisi pelvica è molto importante durante la gravidanza, in quanto si allarga per permettere il passaggio del bambino durante il parto. Inoltre, la sinfisi pelvica può essere soggetta a problemi come l’infiammazione, l’artrosi o la disfunzione del pavimento pelvico.

Un’altra sinfisi importante è quella che si trova tra le vertebre. In questo caso, la giuntura si chiama sinfisi vertebrale e collega le faccette articolari delle vertebre adiacenti. La sinfisi vertebrale ha una funzione importante nella stabilità della colonna vertebrale e nel trasferimento del peso del corpo. Può essere soggetta a problemi come l’artrosi, l’osteoporosi e le fratture.

Inoltre, esistono anche altre sinfisi nel corpo umano. Ad esempio, quella che si trova tra gli arti inferiori, ovvero la sinfisi pubica, che collega i due ossi del bacino. Questa giuntura è importante nella locomozione e nella stabilizzazione del bacino. Anche la sinfisi sterno-costale, che si trova tra le cartilagini costali e lo sterno, è una sinfisi importante per la funzione respiratoria.

La struttura della sinfisi è composta principalmente da tessuto fibrocartilagineo, che è resistente e flessibile allo stesso tempo. Il tessuto fibrocartilagineo è costituito da fibre di collagene, che conferiscono resistenza, e da cellule chiamate condrociti, che producono la matrice extracellulare del tessuto cartilagineo. La sinfisi è anche circondata da una capsula articolare, che contiene il liquido sinoviale, il quale lubrifica la giuntura e ne facilita lo scorrimento.

L’articolazione sinfisi è una giuntura immobile, il che significa che non permette alcun movimento tra le parti del corpo collegate. Questo tipo di giuntura è diverso dalle giunture mobili, come quelle del ginocchio o dell’anca, che consentono movimenti ampi e complessi. Tuttavia, la mancanza di movimento è compensata dalla stabilità e dalla resistenza delle giunture sinfibrosi.

In caso di problemi alla sinfisi, è possibile che si verifichino sintomi come dolore, gonfiore o limitazione dei movimenti. In alcuni casi, possono essere necessari interventi chirurgici per risolvere i problemi della sinfisi, ma nella maggior parte dei casi i problemi della sinfisi possono essere trattati con terapie conservative, come la fisioterapia, l’uso di farmaci antinfiammatori o la terapia manuale.

La fisioterapia può essere molto utile per migliorare la funzionalità della sinfisi e ridurre il dolore. Il fisioterapista può utilizzare tecniche di mobilizzazione articolare, esercizi di rinforzo muscolare e stretching per migliorare la flessibilità delle strutture coinvolte. La terapia manuale, come la manipolazione osteopatica o la terapia craniosacrale, può anche essere efficace nel ridurre la tensione muscolare e migliorare la circolazione sanguigna nella zona.

In alcuni casi, può essere necessario l’uso di farmaci antinfiammatori o antidolorifici per ridurre il dolore e l’infiammazione nella zona della sinfisi. Tuttavia, l’uso di farmaci dovrebbe essere sempre prescritto dal medico e utilizzato solo per il periodo di tempo necessario.

Inoltre, per prevenire problemi alla sinfisi, è importante mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato. La regolare attività fisica, una dieta equilibrata e il mantenimento di un peso corporeo adeguato possono aiutare a ridurre il rischio di problemi alla sinfisi. Inoltre, è importante evitare posture scorrette eccessivamente faticose, come quella seduta per molte ore al giorno, e cercare di mantenere una buona postura durante l’attività fisica.