Remise en forme e preparazione all’estate: dalla corretta idratazione all’allenamento

La Pasqua è passata, il che significa solo una cosa: l’estate si avvicina. Con essa, torna la voglia di mettersi in forma per non sfigurare al momento della prova costume. Come farlo al meglio? Sicuramente seguendo alcuni consigli che riguardano allenamento e corretta idratazione, in modo da poter smaltire quei chili in eccesso ed essere pronti a godersi la bella stagione.

Come rimettersi in forma per l’estate

La remise en forme per alcuni è un vero e proprio mantra da seguire alla lettera. Per farlo è opportuno procedere per gradi, anzi gradini. Il primo step riguarda un inestetismo che ogni donna vorrebbe abolire: la cellulite. Esistono vari rimedi naturali per poterla eliminare, tra cui alcuni preparati con estratto di Plancton Marino, che permette di riconvertire le cellule tipiche della cellulite in cellule normali, rimodellando i tessuti. Il tutto in combinazione all’Olio di Caffè Verde, che leviga la pelle ed elimina i ristagni di liquidi in eccesso. Il secondo step riguarda, invece, la cura della pelle con vari oli rigeneranti, che consentono di rimodellare, idratare, proteggere e rinforzare l’elasticità della cute. Parliamo di oli come quello di Argan, di Mandorle e di Jojoba. Da valutare è anche l’applicazione di acido ialuronico e l’assunzione di vitamine come la Pro-Vitamina B5, mentre il burro di Karitè aiuta ad eliminare la secchezza della pelle col suo effetto emolliente.

Il terzo step, per completare l’opera, è quello di ricreare una sorta di SPA a casa propria, con tanto di rituali giornalieri o settimanali. Tali rituali si avvalgono dell’uso di prodotti come il sale, da quello Rosa dell’Himalaya a quello blu di Persia, passando per quello verde delle Hawaii e terminando con quello Rosso della Polinesia e Arancione dell’Australia. In tal modo la pelle sarà rivitalizzata e pronta ad accogliere i raggi del sole per la tintarella estiva. Accanto a questi trattamenti puramente estetici, ci sono poi operazioni che riguardano non solo la pelle ma l’intero corpo. Corretta alimentazione, esercizio fisico e idratazione rientrano tra questi. Ad esempio è bene seguire una dieta variata, basata per lo più sul consumo di verdura e frutta (insalate, centrifughe, macedonie e frullati) che consente di assumere le giuste quantità di antiossidanti, minerali e vitamine.

Inoltre, al cibo va affiancata una corretta attività fisica, il che non vuol dire sport a livello professionistico, magari partecipando alle più importanti maratone del mondo. Semplicemente significa non condurre una vita sedentaria, evitando di prendere sempre l’automobile e camminando almeno mezz’ora al giorno. Meglio ancora se a passo sostenuto.

Infine, l’acqua è la migliore alleata del nostro organismo. Questa consente di mantenere i tessuti in salute e depurare il corpo dall’interno, eliminando liquidi e tossine in eccesso. Gli esperti, infatti, sottolineano la necessità di bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Chi avesse difficoltà in tal senso, può sempre aiutarsi con piccoli escamotage, come utilizzare aromi naturali che diano all’acqua uno specifico sapore. L’ideale, poi, sarebbe prediligere l’acqua naturale, per quanto non tutti riescano a stravolgere con facilità le proprie abitudini. Ad ogni modo, tenere sempre delle bottiglie d’acqua a portata di mano e fare una scorta, che siano naturali o frizzanti, sembra essere la soluzione migliore per idratarsi durante il giorno. Per reperire grandi quantità d’acqua a prezzi vantaggiosi si può fare riferimento ad alcuni supermercati online che propongono un’ampia gamma di prodotti; è il caso, ad esempio, di chi acquista acqua frizzante su Bennet. L’oro blu non va sprecato né, tantomeno, dimenticato in quanto fonte di vita e benessere.

Remise en forme: come affrontarla senza stress

Per ottenere una silhouette che passi la prova costume senza eccessivo stress, si possono seguire alcuni allenamenti e attività giornaliere che, se eseguite bene, risultano poco impegnative ma molto efficaci. Partendo da un qualcosa che non riguarda propriamente l’attività sportiva, ma il mantenimento di uno stile di vita sano. Evitare di assumere alcolici in quantità eccessive e seguire una dieta sana, fatta di carni bianche, pesce, frutta, verdura e formaggi freschi, rappresentano circa l’80 percento dello stare in forma. A ciò va aggiunto il dormire adeguatamente, specialmente tra le 2 e le 4 del mattino, orario in cui generalmente il corpo produce gli ormoni brucia grassi tramite l’ipofisi. Anche perché a volte il nostro vederci grossi dipende da una pancia gonfia, che necessita di drenaggio.

Andando, invece, sul fitness, si può tranquillamente scegliere un’attività, come il sollevamento pesi e il crossfit, che aiuti a sviluppare coordinazione e forza, oltre che a incrementare la massa magra. Per chi, invece, ha già un allenamento alle spalle, si può optare per gli HIIT, ossia brevi esercizi ad alta intensità alternati a pause di pochi secondi. Essi non sono da effettuarsi quotidianamente, ma da alternarsi ad altre attività aerobiche. Per gli amanti degli sport sul campo, invece, si può optare per tennis o per il padel, il fenomeno del momento. Chi è incantato dalle discipline acquatiche, invece, acquagym, nuoto e hydrobike aiutano a ridisegnare il fisico e drenare i liquidi, dando una mano enorme nel dire addio alla cellulite. Infine, possiamo annoverare varie tipologie di danza, dalla Pole Dance a quella aerobica, e attività più rilassanti come lo yoga e il pilates, che migliorano la muscolatura e diminuiscono lo stress mentale.