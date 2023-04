Faccette dentali e gengive, quando preoccuparsi

Le faccette dentali sono una soluzione efficace per migliorare l’estetica dei denti e il sorriso dei pazienti. Le faccette sono sottili coperture in porcellana che vengono applicate sulla superficie dei denti anteriori per correggere una vasta gamma di difetti dentali, tra cui macchie, crepe, scheggiature e malformazioni.

Molte persone scelgono le faccette dentali come opzione di trattamento perché sono meno invasive rispetto ad altre soluzioni, come le corone dentali. Le faccette possono essere realizzate su misura per adattarsi perfettamente ai denti del paziente, con un risultato finale naturale e duraturo.

Una delle preoccupazioni che spesso vengono sollevate dai pazienti riguarda la compatibilità delle faccette con le gengive. Le gengive sono una parte importante del sorriso, e se le faccette non sono posizionate correttamente o non aderiscono perfettamente alla superficie del dente, potrebbero causare infiammazione o irritazione delle gengive.

Per evitare questo problema, i dentisti devono seguire una procedura accurata durante la preparazione dei denti e l’applicazione delle faccette. Inoltre, i pazienti devono seguire una buona igiene orale e fare regolari controlli dal dentista per mantenere la salute delle gengive.

La preparazione dei denti per le faccette dentali

La preparazione dei denti è un passaggio critico per garantire il successo delle faccette dentali e prevenire problemi alle gengive. Durante questa fase, il dentista rimuove una piccola quantità di smalto dentale dalla superficie dei denti per creare spazio sufficiente per l’applicazione delle faccette.

È importante che il dentista rimuova solo la quantità necessaria di smalto dentale, in modo da mantenere la salute dei denti e delle gengive. Una volta rimossa la quantità adeguata di smalto, il dentista prende l’impronta dei denti e invia le informazioni a un laboratorio dentale specializzato per la realizzazione delle faccette su misura.

Durante la fase di preparazione, il dentista deve anche valutare lo stato di salute delle gengive del paziente. Se le gengive sono infiammate o presentano segni di malattia parodontale, il dentista dovrà trattare la malattia prima di procedere con l’applicazione delle faccette.

L’applicazione delle faccette dentali

Una volta che le faccette sono state prodotte dal laboratorio dentale, il dentista procede con l’applicazione. Durante questa fase, il dentista verifica che le faccette siano adatte alla forma dei denti e alla posizione delle gengive.

Le faccette vengono poi posizionate sulla superficie dei denti e aderite con un adesivo dentale speciale. Il dentista controlla la chiusura della morsa del paziente per verificare che le faccette siano perfettamente posizionate e aderiscano bene alla superficie dei denti.

Dopo l’applicazione delle faccette, il dentista consiglia al paziente sull’igiene orale e sulle cure per le gengive.

Per mantenere la salute delle gengive e prevenire problemi futuri, i pazienti devono seguire una buona igiene orale. Ciò include spazzolare i denti almeno due volte al giorno con un dentifricio al fluoro, utilizzare il filo interdentale regolarmente per rimuovere la placca e i residui di cibo tra i denti, e fare regolari controlli dal dentista.

Inoltre, i pazienti con faccette dentali devono prestare particolare attenzione alla pulizia dei bordi delle faccette, dove possono accumularsi placca e batteri. Il dentista può consigliare l’uso di spazzolini da denti elettrici o di strumenti per la pulizia interdentale per facilitare la pulizia delle faccette.

Per quanto riguarda le cure per le gengive, il dentista può consigliare l’utilizzo di prodotti per l’igiene orale specifici per le gengive, come collutori a base di clorexidina o gel per gengive sensibili. In caso di malattia parodontale, il dentista può prescrivere trattamenti specifici come la pulizia profonda delle gengive o la chirurgia parodontale.

Inoltre, i pazienti con faccette dentali devono evitare di mangiare cibi duri o di masticare oggetti che potrebbero danneggiare le faccette o causare irritazione alle gengive.