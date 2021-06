Cina: Continua la guerra alle criptovalute

Le 1.100 persone arrestate in tutto il Paese sono accusate di utilizzare criptovalute per “riciclare denaro” da truffe telefoniche e su Internet . Le criptovalute sono decisamente nell’occhio del ciclone nel paese asiatico.

Più di mille persone sono state arrestate in Cina mercoledì in una massiccia repressione di una rete accusata di “attività fraudolenta” relativa alle criptovalute , ha affermato il ministero della pubblica sicurezza.

Attualmente in carcere con l’amico Arthur C., Damien T. dovrà presentarsi giovedì davanti ad un giudice dopo aver ammesso di aver inferto il famoso “schiaffo” al presidente francese durante un viaggio. Anche la loro custodia, decisa per l’accusa di “violenza senza impedimento su persona in possesso di pubblica autorità“, è […]