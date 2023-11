Come Arredare una Cucina Compatta con Stile

Piccoli spazi, grandi idee: come arredare una cucina compatta in modo intelligente

Con un po’ di creatività anche una cucina dalle dimensioni ridotte può diventare un ambiente razionale e confortevole, sfruttando ogni centimetro disponibile in verticale e orizzontale.

Le cucine di dimensioni ridotte sono una realtà sempre più diffusa, specialmente negli appartamenti moderni. Come fare, allora, per sfruttare al meglio gli spazi ridotti e creareuna cucina compatta ma accogliente? In questo articolo, vi daremo alcuni consigli e idee per arredare una cucina compatta in modo intelligente, sfruttando al meglio gli spazi e gli arredi.

Sfruttare ogni centimetro a disposizione

Anche se la vostra cucina non è tanto ampia da ospitare molte persone, con alcuni accorgimenti è possibile sfruttare ogni centimetro disponibile per dare vita a una cucina pratica e ottimizzata, dove tutto è a portata di mano. Vediamo dunque come arredare una cucina piccola in modo intelligente.

Pensili a tutta parete

Innanzitutto, è fondamentale utilizzare al meglio lo spazio verticale. Optate quindi per pensili a tutta parete posizionati fin sotto il soffitto, senza interruzioni. In tal modo si potrà ampliare al massimo la capacità di contenimento di stoviglie, cibi e attrezzature varie.

Per ottimizzare ancora di più, potete scegliere pensili con ante pieghevoli o basculanti che si aprono verso l’alto, evitando l’ingombro dell’anta. Anche i modelli con apertura a pacchetto sono perfetti.

Elettrodomestici compatte e a incasso

Per non sottrarre ulteriore spazio utile alle preparazioni dei vostri pasti, consigliamo di dotare la cucina compatta di elettrodomestici slim, ovvero di ridotte dimensioni in profondità. Ad esempio, il frigorifero può essere posizionato in un vano dedicato oppure integrato totalmente nella boiserie della cucina grazie ai modelli “built-in”.

Stesso discorso per il forno e la lavastoviglie che possono essere incassati a filo dei mobili. Anche la cappa dovrà essere rigorosamente a filo, integrata nel mobilio, come le cappe da incasso Elica dal design minimale e l’eccellente capacità aspirante.

Basi con cestoni estraibili

Per sfruttare la capacità contenitiva delle basi, dotate la vostra cucina di cestoni con chiusura ammortizzata, che facilitano l’accesso agli oggetti riposti in fondo. Anche i cesti angolari o gli organizer interni aumentano la possibilità di stipare utensili e provviste senza ingombri.

Angoli funzionali

Negli ambienti compatti, sfruttare ogni angolo morto installando mensole triangolari o incassando gli elettrodomestici minori (macchina del caffè, tostapane ecc…). Anche un tavolo richiudibile incastonato in una nicchia può fornire spazio di appoggio supplementare per le occasioni speciali.

Illuminazione mirata

La scelta corretta delle fonti luminose gioca un ruolo strategico per amplificare la sensazione di spazio. Alternare faretti e luci dirette sui punti di lavoro a lampade diffuse sull’intero ambiente.

Le strisce LED posizionate sotto i pensili e i punti luce integrati in ripiani e mensole danno profondità. Una piacevole occasione per giocare con i colori, nel rispetto del risparmio energetico.

Colori chiari e superfici riflettenti

Anche la scelta cromatica influisce sulla percezione dello spazio. Prediligere quindi tinte chiare e neutre, meglio se extra white, per mobili ed elettrodomestici per i vostri piccoli ambienti cucina.

Le superfici lucide come il laminato opaco, il laccato o l’acciaio riflettente moltiplicano virtualmente la dimensione dell’ambiente.

Arredi salvaspazio

Optare per arredi che aiutano a contenere ed estendere lo spazio secondo i bisogni del momento. Ad esempio, tavoli allungabili o con le gambe pieghevoli, sedie impilabili e sgabelli richiudibili consentono di guadagnare centimetri preziosi quando non in uso.

Non sottovalutate l’utilità di carrelli su ruote per apparecchiare e sparecchiare velocemente, rappresentano un plus di praticità.

Ordine e organizzazione

In una cucina ridotta, mantenere l’ordine ed eliminare il superfluo è un dovere. Dedicare un cassetto o un contenitore apposito per ogni categoria di oggetti; accantonate in un altro luogo o regalate a qualcuno tutte quelle stoviglie che usate molto raramente.

Anche i set di utensili da cucina coordinati dal design compatto aiutano a tenere tutto in perfetta organizzazione.