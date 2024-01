Come capire se ho subito un trauma infantile

Capire se si è subito un trauma infantile richiede un’attenta riflessione sui propri vissuti e sintomi.

Alcuni segni possono essere:

Negligenza: Se le tue esigenze emotive e fisiche da bambino sono state ignorate, hai potuto sperimentare la negligenza. Questo include anche essere costretti a prendersi cura di fratelli o fare eccessivi lavori domestici.

Perdita di un Genitore: La morte o l’abbandono di un genitore in giovane età può lasciare un’impronta profonda, soprattutto se il tuo dolore non è stato riconosciuto o hai avuto difficoltà a elaborarlo.

Isolamento da Malattia: Avere una grave malattia in età infantile che ha portato all’isolamento sociale può lasciare sensazioni di solitudine e differenza dagli altri, influenzando la fiducia sociale.

Problemi di Apprendimento: Difficoltà di apprendimento non riconosciute o non trattate possono impattare negativamente sull’immagine di sé, portando a credenze di inadeguatezza o fallimento.

Crescere in Famiglie Numerose: Essere uno tra tanti fratelli può portare a sentirsi trascurati o non amati, specialmente se i genitori erano distaccati o indisponibili.

Ansia dei Genitori: Avere genitori ansiosi può trasferire quella stessa ansia ai figli, portando a preoccupazioni e ansietà persistenti.

Questi traumi, se non risolti, possono influenzare profondamente la vita adulta, manifestandosi in sintomi come depressione, attacchi di panico, disturbi alimentari, preoccupazioni ossessive, ansie catastrofiche e paure relazionali.

Potresti riscontrare difficoltà di fiducia, bassa autostima e problemi nelle relazioni significative. È importante riconoscere che il trauma infantile può filtrare nella vita adulta attraverso vari sintomi e può richiedere un intervento terapeutico specifico per essere risolto​​.