Come è cambiata la navigazione degli utenti

Tutto cambia e si trasforma. Parafrasando una vecchia legge della fisica, si può dire lo stesso del web. Le persone si evolvono e si evolve anche internet. Comportando, così, un cambiamento radicale nel modo di approcciarsi all’on line.

Ecco, quindi, come è cambiata la navigazione da parte degli utenti.

Com’è cambiata la navigazione degli utenti (Foto@Pixabay)

Alla ricerca di un guadagno ‘extra’

Mai come in questo periodo si è alla ricerca di un guadagno facile. O, comunque, ulteriore rispetto a quello che si ha già. Due sono le motivazioni principali: il primo è legato alla congiuntura di questo periodo in cui, con un solo stipendio, non si gode più di quella ‘libertà’ finanziaria di un tempo.

Il secondo è che, almeno una volta al giorno, siamo tempestati di persone che millantano la propria vita sui social network, nella speranza di generare invidia e, perché no, frustrazione.

I metodi, comunque, per guadagnare on line sono davvero tanti. E alcuni stanno prendendo sempre più piede come la possibilità di giocare, direttamente sul web, alle slot come quelle che puoi trovare su siti online dove è possibile giocare ed in cui è possibile vedere, appunto, tutte le slot legali.

Ovviamente, in tal senso ci sono dei limiti di legge da rispettare ma, al di là di ciò, si cerca sempre la possibilità di poter guadagnare un extra, anche rischiando qualcosa di proprio.

I social network sempre protagonisti

‘Muore’ Facebook, nasce TikTok. Al di là del mezzo a disposizione, infatti, la stragrande maggioranza delle persone dispone di un account social e, quindi, riserva parte della propria vita su queste piattaforme. Giusto o sbagliato che sia, non spetta a noi dirlo ma sicuramente la maggior parte del proprio tempo, nella stragrande maggioranza dei casi, viene dedicato proprio ad aggiornare il proprio profilo o a vedere filmati, storia e foto delle altre persone.

Una tendenza che, a dispetto di quanto si dica, è molto forte ed è in continua crescita. Da MySpace ed MSN a Facebook e TikTok: cambia il mezzo ma non la modalità di fruizione dello smartphone. Si va di social in social. Come una ruota che gira.

Si acquista di più sul web

Tanto tuonò che piovve. Così si può riassumere la crescita dell’ecommerce in Italia. Erano anni che si era lì ad attendere quando le persone si sarebbero ‘convertite’ ad acquistare on line. La pandemia ha semplicemente accelerato un processo che era irreversibile. Si poteva, al massimo, rallentare ma non fermare. Il volume d’affari delle vendite on line cresce di mese in mese e c’è anche una sorta di evoluzione delle modalità d’acquisto.

Il contrassegno non viene quasi più impiegato e, ormai, diversi siti offrono anche la possibilità di pagare a rate, senza alcun interesse. Una soluzione che fino a qualche anno era quasi impensabile. L’Italia, tra i paesi occidentali, è quella che è arrivata più tardi, o quasi. Ma sembra che piano piano stia recuperando il terreno perso. In attesa delle prossime evoluzioni che, a oggi, sono semplicemente impensabili. Perché il web sorprende ogni giorno di più.