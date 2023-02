Come fare uno screenshot, tutti i trucchi

Uno screenshot è un’immagine dello schermo del tuo computer o dispositivo mobile. Puoi utilizzarlo per catturare informazioni, conversazioni o contenuti che desideri salvare o condividere con altre persone. In questo articolo, esploreremo come fare uno screenshot su computer e su smartphone.

Fare uno screenshot su computer

Ci sono diversi modi per fare uno screenshot su un computer, a seconda del sistema operativo che stai utilizzando. Ecco alcuni dei metodi più comuni:

Come fare uno screenshot (Foto@Pixabay)

Windows

Premi il tasto “Stampa schermo” (solitamente abbreviato in “PrtScn”) sulla tua tastiera. Questo salverà un’immagine dello schermo intero nella clipboard. Se desideri catturare solo una parte dello schermo, premi “Alt + PrtScn”. Questo salverà un’immagine della finestra attiva corrente nella clipboard. Se desideri catturare una porzione specifica dello schermo, puoi utilizzare la funzione di “cattura dello schermo” incorporata in Windows. Premi “Windows + Shift + S” per attivare questa funzione, quindi seleziona l’area che desideri catturare con il mouse.

Mac

Per catturare l’intero schermo, premi “Comando + Maiuscole + 3”. Questo salverà un’immagine dello schermo intero sul desktop. Per catturare una parte dello schermo, premi “Comando + Maiuscole + 4”. Il cursore diventerà una selezione. Usa il cursore per selezionare l’area che desideri catturare, quindi fai clic per catturare l’immagine.

Fare uno screenshot su smartphone

Fare uno screenshot su uno smartphone è altrettanto semplice. Ecco come farlo su alcuni dei sistemi operativi più comuni:

iOS (iPhone e iPad)

Per catturare lo schermo su un dispositivo iOS, premi il tasto laterale e il tasto di accensione contemporaneamente. L’immagine dello schermo verrà salvata nella fotocamera.

Android

Per catturare lo schermo su un dispositivo Android, premi il tasto laterale e il tasto di accensione contemporaneamente. Questo varia a seconda del dispositivo, ma solitamente i tasti laterale e di accensione sono i tasti volume giù e accensione. L’immagine dello schermo verrà salvata nella galleria.

Dunque fare uno screenshot è un’operazione semplice che può essere eseguita su entrambi i computer e i dispositivi mobili in pochi secondi. Può essere utilizzato per catturare informazioni, conversazioni o contenuti che desideri conservare o condividere con altre persone. Ora che sai come fare uno screenshot su computer e smartphone, puoi utilizzare questa utile funzione ogni volta che ne hai bisogno.