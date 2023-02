Come fai a capire se ti hanno bloccato su WhatsApp?

WhatsApp è un’applicazione di messaggistica istantanea molto popolare che consente agli utenti di scambiarsi messaggi, chiamate e media in modo rapido e semplice. Tuttavia, a volte può accadere che qualcuno decida di bloccare il tuo numero sul suo account.

In questo caso, potresti avere difficoltà a contattare questa persona e a capire cosa sta succedendo. Ecco come puoi capire se sei stato bloccato su WhatsApp.

Capire se ti hanno bloccato su WhatsApp (Foto@Pixabay)

1 Indizio: non puoi inviare messaggi all’utente

Se sei stato bloccato da qualcuno su WhatsApp, non sarai in grado di inviare messaggi a questa persona. Se hai inviato un messaggio, vedrai una spunta grigia accanto ad esso, il che significa che non è stato consegnato. Se l’utente ha bloccato il tuo numero, il messaggio non verrà consegnato e non comparirà nemmeno una doppia spunta grigia.

2 Indizio: non puoi vedere lo stato dell’utente

Gli utenti di WhatsApp possono pubblicare uno stato che consiste in un’immagine o in un video accompagnati da un testo. Se hai un contatto bloccato, non sarai in grado di vedere il suo stato. Inoltre, non vedrai nemmeno gli aggiornamenti delle sue storie.

3 Indizio: non puoi chiamare l’utente

Se sei stato bloccato su WhatsApp, non sarai in grado di effettuare chiamate vocali o videochiamate all’utente che ti ha bloccato. Se provi a farlo, riceverai un messaggio di errore che indica che la chiamata non è riuscita.

Riepilogo

Se sospetti di essere stato bloccato da qualcuno su WhatsApp, puoi cercare questi segni per confermare la tua teoria. Tieni presente che non esiste un modo ufficiale per verificare se sei stato bloccato su WhatsApp, ma questi segni possono darti un’idea abbastanza precisa.