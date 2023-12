NordVPN è un servizio VPN (Virtual Private Network) che offre una connessione sicura e anonima a Internet. Questo servizio è noto per la sua velocità, sicurezza e una vasta gamma di funzionalità. Ecco una panoramica dettagliata su come funziona NordVPN, basata su informazioni raccolte da fonti affidabili.

Come funziona NordVPN

NordVPN nasconde l’indirizzo IP dell’utente e cripta il traffico Internet, fornendo così sicurezza e privacy online. Questo viene realizzato attraverso una connessione sicura a uno dei server di NordVPN, che sono presenti in numerosi paesi.

Funzionalità principali

Kill Switch Automatico e App Kill Switch: Se la connessione VPN cade, queste funzioni impediscono la perdita di dati disconnettendo automaticamente l’accesso a Internet o chiudendo le applicazioni selezionate. Protezione dal Dark Web: Questa funzione monitora i marketplace del dark web per verificare se i dati personali dell’utente sono stati compromessi. Protezione da DNS Leak: Assicura che le richieste DNS dell’utente non vengano esposte all’ISP, mantenendo privati i siti web visitati. Streaming e Throttling: NordVPN è efficace nello streaming di contenuti da servizi popolari come Netflix, BBC iPlayer, Hulu e Amazon Prime Video. Inoltre, previene il throttling da parte degli ISP, garantendo velocità di streaming elevate. Split Tunneling e Multi-Hop: Con lo split tunneling, è possibile scegliere quali app instradare attraverso la VPN. Le connessioni multi-hop criptano i dati due volte per una sicurezza aggiuntiva. Meshnet: Una funzione innovativa che permette di collegare direttamente due dispositivi attraverso un tunnel crittografato, senza dover passare per un server VPN. È utile per l’accesso remoto e la condivisione di file. NordLynx: È una versione del protocollo WireGuard, utilizzata da NordVPN per offrire connessioni rapide e sicure. Nessun Limite di Dati: NordVPN offre larghezza di banda illimitata, permettendo streaming di video e giochi online senza preoccuparsi dei limiti di dati.

Esperienza Utente e Connettività

NordVPN è noto per la sua velocità di connessione rapida e l’esperienza utente intuitiva. Offre oltre 5.500 server in 60 paesi. L’account NordVPN può coprire fino a sei dispositivi connessi simultaneamente, tra cui Android, iOS, Windows, macOS, Android TV e router compatibili.

Velocità e Streaming

Le prestazioni di NordVPN in termini di velocità sono generalmente positive, con una minima riduzione della velocità di download e upload anche quando connessi a server lontani. Ciò è particolarmente vantaggioso per lo streaming di contenuti in 4K e per il download di file di grandi dimensioni.

Sicurezza e Privacy

NordVPN ha un record eccellente nella cattura di vulnerabilità di sicurezza e ha superato audit indipendenti che confermano la sua politica di no-logs. La sua ultima violazione di sicurezza risale a più di cinque anni fa, e da allora ha adottato misure correttive efficaci.

Prezzi e Piani

NordVPN offre diversi piani di abbonamento, spesso con sconti significativi per piani pluriennali. È importante notare che NordVPN aggiunge spesso un abbonamento premium a NordPass, che può essere rimosso se non necessario.