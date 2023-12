WhatsApp: in arrivo i vocali che si autodistruggono

WhatsApp è una delle app di messaggistica istantanea più popolari al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi mensili. L’app offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui la possibilità di inviare messaggi di testo, immagini, video, file e persino chiamate vocali.

A partire dal 2023, WhatsApp ha iniziato a testare una nuova funzionalità che consente di inviare vocali che si autodistruggono dopo l’ascolto. Questa funzione, chiamata “Visualizza una volta”, è ancora in fase di sviluppo, ma è stata resa disponibile per gli utenti beta di WhatsApp.

Come funzionano i vocali che si autodistruggono su WhatsApp

Per inviare un vocale che si autodistrugge su WhatsApp, basta registrare un vocale come di consueto. Una volta terminata la registrazione, apparirà un’opzione “Visualizza una volta“. Selezionando questa opzione, il vocale verrà inviato al destinatario con un timer di 1 minuto. Dopo che il destinatario ha ascoltato il vocale, questo verrà eliminato automaticamente dalla chat.

I vocali che si autodistruggono sono protetti da crittografia end-to-end, il che significa che solo il mittente e il destinatario possono accedervi. Anche WhatsApp non può leggere o memorizzare questi vocali.

Vantaggi dei vocali che si autodistruggono su WhatsApp

I vocali che si autodistruggono offrono una serie di vantaggi rispetto ai normali messaggi vocali. Innanzitutto, offrono un maggiore livello di privacy. Se invii un vocale che si autodistrugge, puoi stare certo che il destinatario non potrà ascoltarlo più di una volta.

In secondo luogo, i vocali che si autodistruggono possono essere utili per inviare informazioni sensibili o riservate. Ad esempio, potresti utilizzare questa funzione per inviare le tue credenziali di accesso a un servizio online o per condividere un segreto con un amico.

Infine, i vocali che si autodistruggono possono essere semplicemente divertenti da usare. Se vuoi giocare uno scherzo a un amico o semplicemente inviare un messaggio divertente, questa funzione può essere un’opzione interessante.

Limiti dei vocali che si autodistruggono su WhatsApp

I vocali che si autodistruggono hanno anche alcuni limiti. Innanzitutto, la durata massima di un vocale che si autodistrugge è di 1 minuto. Questo può essere un problema se devi inviare un messaggio vocale più lungo.

In secondo luogo, i vocali che si autodistruggono non sono disponibili per tutti gli utenti WhatsApp. Al momento, questa funzione è disponibile solo per gli utenti beta dell’app.

Conclusione

I vocali che si autodistruggono sono una nuova funzionalità interessante che offre una serie di vantaggi. Questa funzione può essere utile per proteggere la privacy, inviare informazioni sensibili o semplicemente divertirsi.