Google Gemini può davvero superare ChatGPT?

Google Gemini rappresenta un nuovo importante passo avanti nel campo dell’intelligenza artificiale, posizionandosi come un serio concorrente di ChatGPT di OpenAI. Google Gemini si distingue per le sue diverse varianti, ognuna delle quali è progettata per specifici scopi e piattaforme.

Varianti di Gemini

Gemini Nano: Questa versione di Gemini è pensata per dispositivi mobili e offre prestazioni rapide, essendo eseguita direttamente sui dispositivi anziché sui server cloud. È attualmente utilizzata in alcune funzionalità AI dei dispositivi Pixel 8 Pro di Google, come la funzione di riassunto nell’app Registrazione e la risposta intelligente per gli utenti di Gboard mentre scrivono su WhatsApp. Gemini Pro: Una versione più avanzata di Gemini, attualmente alimenta il chatbot Bard di Google. È leggermente più lenta nella elaborazione rispetto a Nano, ma le sue capacità sono migliorate per gestire query e problemi più complessi. Gemini Pro ha superato il GPT-3.5 in sei degli otto benchmark nei test interni di Google. Gemini Ultra: È la variante più grande, più complessa e la più lenta tra le tre. Gemini Ultra eccelle in comprensione di immagini naturali, audio e video, nonché nel ragionamento matematico, superando GPT-4.0 in diversi test di benchmark LLM.

Confronto tra Gemini e ChatGPT

Gemini Ultra ha mostrato risultati impressionanti in diversi benchmark, superando il 90% nel test di comprensione linguistica multifunzionale (MMLU), che valuta la comprensione in 57 materie diverse.

Nel test di ragionamento di Big-Bench Hard, Gemini Ultra ha ottenuto l’83.6%, dimostrando competenza in un’ampia gamma di compiti di ragionamento multistep, mentre GPT-4 ha mostrato prestazioni simili con l’83.1%.

In termini di generazione di codice, Gemini Ultra ha generato codice Python con una capacità del 74.4%, mentre GPT-4 ha registrato una prestazione leggermente inferiore con il 67.0% in un benchmark simile.

Impatto e Accessibilità

Gemini è attualmente disponibile in modi limitati e gratuitamente, come sulla piattaforma di testo generativo Bard e su Pexel 8. Tuttavia, è previsto che verrà incluso nei servizi a pagamento in futuro. Al contrario, ChatGPT ha un sistema di prezzi più semplice, con un livello gratuito disponibile per chiunque si iscriva con un indirizzo email e un numero di telefono, e un livello a pagamento, ChatGPT Plus, al costo di $20 al mese.

In futuro, Google prevede di implementare Gemini in modo più ampio nei suoi prodotti, che includono servizi ampiamente utilizzati come Search, YouTube, Gmail, Google Maps, Google Play e Android.

In conclusione, Google Gemini rappresenta un significativo passo avanti nel campo dell’IA, con prestazioni impressionanti nei test di benchmark rispetto a ChatGPT. La sua integrazione nei prodotti Google promette di migliorare ulteriormente l’esperienza dell’utente con servizi AI più intuitivi e capaci​​​​​​​​​​​​​​.