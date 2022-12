Come prevenire le infezioni respiratore con il freddo

La stagione influenzale 2022-2023 continuerà un’evoluzione parallela alla pandemia di Covid 19 e dei casi di influenza.

In questo contesto potremmo affrontare un maggior grado di infezioni respiratorie acute che richiedono un approccio per la prevenzione e il trattamento.

“I virus respiratori sono uno dei tipi più comuni di patologie a trasmissione interumana, riscontrabili in tutte le fasce di età. I sintomi da essi causati possono variare da lievi o moderati, fino alla comparsa di un quadro clinico grave, che può essere pericoloso per la vita, per cui la diagnosi, il monitoraggio e il trattamento di queste infezioni virali sono fondamentali per i processi di guarigione e recupero“, spiegano gli esperti.

Dato che si possono incontrare virus respiratori che presentano un quadro clinico diverso da una persona all’altra, la loro classificazione è estremamente importante sia per stimare l’evoluzione della malattia sia per scegliere un trattamento ottimale.

Esistono due criteri principali in base ai quali possono essere classificate le infezioni respiratorie virali: la sede anatomica e il fattore eziologico.

La principale classificazione dei virus respiratori si basa sul livello al quale l’agente patogeno è entrato e ha iniziato a scatenare i sintomi. Pertanto, esempi di virus respiratori possono essere trovati a livello di: vie aeree superiori, nell’area della faringe (faringite, tonsillite) e quella della laringe (laringite); e a livello delle vie aeree inferiori, corrispondenti a trachea, bronchi e bronchioli.

Un’altra importante classificazione dei virus respiratori si basa sul fattore eziologico (patogeno) che ha scatenato l’infezione. Questo modo di classificazione è estremamente importante, soprattutto durante il processo diagnostico, con l’obiettivo di scegliere un trattamento efficace contro l’agente patogeno in questione.

I principali fattori responsabili dell’insorgenza di virus respiratori

Rhinovirus; i principali fattori responsabili dei comuni raffreddori;

Adenovirus; fattori causali di bronchite e bronchiolite;

Virus influenzali e parainfluenzali; responsabili dell’influenza;

Virus respiratorio sinciziale; riscontrato soprattutto nelle infezioni del tratto respiratorio inferiore;

Coronavirus; responsabili del Covid 19;

I metapneumovirus; Altri virus che possono colpire persone immunocompromesse (es. citomegalovirus).

I sintomi riscontrati nei virus respiratori possono includere: congestione nasale; starnuti e abbondanti secrezioni nasali (rinorrea); mal di testa; mal di gola; raucedine e cambiamento o addirittura perdita della voce (disfonia), specifici della laringite; tosse secca, riscontrata soprattutto nella bronchite; tosse con espettorazione, trovata nella polmonite; febbre; fatica; dolore muscolare; manifestazioni digestive, dolore addominale, nausea e vomito.