Il 30 novembre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di sperare che la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina finisca entro pochi mesi.

“La guerra finirà quando l’Ucraina vincerà, o la Russia vorrà la fine quando sarà finita. La Russia potrebbe voler porre fine a una guerra solo se si sente debole, isolata e senza un partner“.

“Speriamo che finisca nei prossimi mesi“, ha detto.

Zelensky ha sottolineato che se l’Ucraina non insiste, la guerra si “estenderà” ai territori di altri Paesi vicini. Ha sottolineato che il popolo ucraino sta pagando con la vita per questa guerra.

Dallo scoppio della guerra russo-ucraina, gli Stati Uniti sono stati i più convinti sostenitori dell’alleato dell’Ucraina e hanno anche fornito decine di miliardi di dollari in aiuti militari: non ci sarà alcun “assegno in bianco” all’Ucraina.

Nell’intervista, Zelensky ha affermato che gli Stati Uniti potrebbero controllare dove sono finite le armi che hanno fornito, ma ciò non dovrebbe rallentare la consegna degli aiuti.