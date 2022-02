Una incredibile pioggia di ferro arriva su Giove

A causa delle condizioni speciali formate su un lato del pianeta di Giove, gli scienziati non escludono la presenza di nubi di ferro e ossido di alluminio, come minerale che costituisce la base dello zaffiro. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Nature Astronomy.

Il ricercatore del Massachusetts Institute of Technology, Thomas Michael Evans, co-autore dello studio, ha dichiarato:

“I nostri dati indicano che il lato oscuro di WASP-121b è abbastanza freddo da consentire la presenza di nuvole di vapore di ferro e vapore di corindone, come il minerale che costituisce la base dello zaffiro. Nubi che delimitano i due emisferi del pianeta, cade una strana pioggia di gemme liquide“.

I gioviani caldi sono giganti gassosi a breve distanza dalla loro stella, molto più vicini della distanza tra Mercurio e il Sole.

Pertanto, la temperatura dell’atmosfera su tali pianeti sale a diverse centinaia di gradi Celsius. A causa della sua vicinanza alla stella, un anno su Giove caldo di solito dura solo diversi giorni terrestri.

Uno dei pianeti più caldi di questo tipo è WASP-121b, ad una distanza di 850 anni luce dalla Terra. Le interazioni gravitazionali con la stella fanno sì che WASP-121b ruoti così velocemente che un lato è sempre puntato verso il sole, mentre l’altro è costantemente immerso nell’oscurità.

Di conseguenza, il lato luminoso di WASP-76b viene riscaldato a 2300-2500°C, mentre l’altro lato è di diverse centinaia di gradi più freddo.

Gli astronomi hanno cercato a lungo di studiare il lato oscuro di questo pianeta, ma non ci sono sempre riusciti, perché il lato notturno produce 10 volte meno luce e calore rispetto al lato diurno e gli scienziati non sono stati in grado di misurare la temperatura esatta sul lato oscuro del caldo Giove e conoscere le componenti e il comportamento della sua atmosfera.

Per due anni, gli astronomi hanno monitorato la rotazione di WASP-121b attorno alla sua stella utilizzando dispositivi a infrarossi presso l’Hubble Space Laboratory e hanno monitorato come la luminosità del bagliore causato dalle molecole di vapore acqueo cambiasse mentre il pianeta si muoveva nella sua orbita, grazie a cui separava i raggi in entrata dai lati visibili e scuri.

L’analisi delle immagini del lato oscuro di WASP-121b ha mostrato che la differenza di temperatura tra il lato chiaro e quello oscuro di questo caldo Giove era maggiore di quanto precedentemente ipotizzato dagli scienziati planetari.

Il punto più caldo di WASP-121b è stato riscaldato fino a 2.700°C e il punto più freddo è stato riscaldato a soli 500-800°C.

A causa di questa grande differenza di temperatura, diversi strani fenomeni possono verificarsi contemporaneamente, inclusi venti superiori a 18.000 km/h e strane nubi di fumi metallici come corindone, perovskite e forsterite, secondo “RT”.

Gli scienziati hanno ipotizzato che a causa di queste nuvole, gocce di pioggia di gemme liquide e goccioline di minerali congelati cadano sul pianeta.