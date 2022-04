I russi lanciano l’offensiva finale per il Donbass

Le forze russe hanno lanciato l’offensiva finale per il Donbass, per la quale si stavano preparando da tempo, lo ha annunciato lunedì in tarda serata Volodymyr Zelensky nel suo discorso.

Un allarme antiaereo è stato annunciato in tutto il territorio dell’Ucraina.

“Non importa quante truppe portino i russi, continueremo a combattere“, ha detto Zelenskiy nel suo discorso serale, in cui ha annunciato l’inizio della “battaglia per il Donbass“, poi ha proseguito: “Ci difenderemo. Lo faremo ogni giorno“.

“A quanto pare, i generali russi, abituati a non fare i conti con le perdite, hanno già perso così tanti soldati russi che anche loro devono stare più attenti, perché non hanno più nessuno da attaccare. Non pensiamo, però, che questo li aiuterà, è solo questione di tempo, quando l’intero territorio del nostro Stato sarà liberato” ha detto Zelensky.

Rapporti notturni menzionavano bombardamenti nelle regioni di Donetsk, Luhansk e Kharkiv. Bombe caddero anche su Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina.

Andriy Yermak, capo dello studio legale Volodymyr Zelensky, ha dichiarato lunedì sera che “è iniziata la seconda fase della guerra“, riferendosi ai nuovi attacchi russi nell’Ucraina orientale.

I rapporti secondo cui i russi si stavano preparando per una massiccia offensiva nel Donbass sono apparsi dall’inizio di aprile, quando le loro truppe si sono ritirate da Kiev e da altre regioni dell’Ucraina settentrionale.

